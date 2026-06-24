Hà Tĩnh: Xét xử lưu động 2 vụ án ma túy nhân ngày toàn dân phòng, chống ma túy 24/06/2026 15:31

(PLO)- Phiên toà lưu động được diễn ra ngay trong khuôn viên cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hà Tĩnh để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Ngày 23-6, TAND khu vực 1 (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp cùng VKSND khu vực 1 tổ chức phiên tòa xét xử lưu động hai vụ án hình sự về tội phạm ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hà Tĩnh để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.

Theo cáo trạng của vụ án thứ nhất, bị cáo Võ Tá Sỹ Đan (23 tuổi, phường Thành Sen) bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2020; đến tháng 3-2025 đăng ký cai nghiện tự nguyện.

Tháng 9-2025, Đan hoàn thành chương trình cai nghiện tự nguyện, thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại địa phương.

Bị cáo Võ Tá Sỹ Đan thừa nhận hành vi của mình trước HĐXX. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tuy nhiên, vào tối ngày 26-4-2026, tại một quán nhậu trên đường Hàm Nghi, Đan được một người quen cho cần sa nên đã sử dụng số cần sa này bằng cách trộn vào thuốc lào để hút.

Hành vi của Đan xảy ra trong thời gian quản lý sau cai nghiện nên đủ yếu tố cấu thành tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, bị cáo Đan đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Tá Sỹ Đan 24 tháng tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ án thứ hai xác định, chiều 22-1-2026, sau khi nhận tiền công ứng trước từ chủ thầu xây dựng, Phan Huy Hoàng (31 tuổi, xã Lộc Hà) và Phan Văn Vũ (25 tuổi, xã Mai Phụ) đã góp tiền mua ma túy đá để sử dụng.

Vũ liên hệ mua ma túy thông qua mạng xã hội Zalo, còn Hoàng chuyển tiền thanh toán.

Đại diện VKSND Khu vực 1 tham gia tại phiên toà. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Sau khi nhận ma túy, cả hai mang về nhà chuẩn bị dụng cụ sử dụng và rủ thêm một người khác cùng tham gia.

Khi đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Tại phiên toà các bị cáo đều thành khẩn khai báo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Huy Hoàng 7 năm 9 tháng tù, Phan Văn Vũ 7 năm 3 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.