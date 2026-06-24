Hà Tĩnh: Xét xử lưu động 2 vụ án ma túy nhân ngày toàn dân phòng, chống ma túy

Ngày 23-6, TAND khu vực 1 (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp cùng VKSND khu vực 1 tổ chức phiên tòa xét xử lưu động hai vụ án hình sự về tội phạm ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hà Tĩnh để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
Theo cáo trạng của vụ án thứ nhất, bị cáo Võ Tá Sỹ Đan (23 tuổi, phường Thành Sen) bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2020; đến tháng 3-2025 đăng ký cai nghiện tự nguyện.
Tháng 9-2025, Đan hoàn thành chương trình cai nghiện tự nguyện, thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại địa phương.
Tuy nhiên, vào tối ngày 26-4-2026, tại một quán nhậu trên đường Hàm Nghi, Đan được một người quen cho cần sa nên đã sử dụng số cần sa này bằng cách trộn vào thuốc lào để hút.
Hành vi của Đan xảy ra trong thời gian quản lý sau cai nghiện nên đủ yếu tố cấu thành tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Tại phiên tòa, bị cáo Đan đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Tá Sỹ Đan 24 tháng tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Vụ án thứ hai xác định, chiều 22-1-2026, sau khi nhận tiền công ứng trước từ chủ thầu xây dựng, Phan Huy Hoàng (31 tuổi, xã Lộc Hà) và Phan Văn Vũ (25 tuổi, xã Mai Phụ) đã góp tiền mua ma túy đá để sử dụng.
Vũ liên hệ mua ma túy thông qua mạng xã hội Zalo, còn Hoàng chuyển tiền thanh toán.
Sau khi nhận ma túy, cả hai mang về nhà chuẩn bị dụng cụ sử dụng và rủ thêm một người khác cùng tham gia.
Khi đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.
Tại phiên toà các bị cáo đều thành khẩn khai báo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Huy Hoàng 7 năm 9 tháng tù, Phan Văn Vũ 7 năm 3 tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, Ngày “Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy - 26-6” năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, việc đưa ra xét xử lưu động các vụ án hình sự nêu trên ngoài việc mang ý nghĩa tuyên truyền, phổ biến pháp luật, còn mang ý nghĩa giáo dục, giúp các học viên đang cai nghiện nhận thức rõ hậu quả pháp lý của hành vi liên quan đến ma túy.
Tận mắt chứng kiến những bản án nghiêm khắc được tuyên, các học viên tại cơ sở cai nghiện sẽ hiểu hơn cái giá phải trả cho sự sa ngã.
Bài học nhận được từ hai phiên tòa không chỉ mang tính răn đe, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật mà còn đánh thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với gia đình và cộng đồng.
Thông qua các phiên tòa xét xử lưu động, đội ngũ Thẩm phán, Kiểm sát viên, cán bộ tham dự phiên tòa rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xét xử và kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay.