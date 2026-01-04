Chùm ảnh: Ông Trump theo dõi vụ Mỹ tấn công Venezuela 04/01/2026 05:59

(PLO)- Từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại bang Florida (Mỹ), Tổng thống Donald Trump và đội ngũ an ninh quốc gia đã theo dõi quá trình Mỹ tấn công Venezuela.

Ngày 3-1, Nhà Trắng công bố ảnh Tổng thống Donald Trump và đội ngũ an ninh quốc gia theo dõi vụ Mỹ tấn công Venezuela từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, theo đài Fox News.

Trong cuộc họp báo cùng ngày, ông Trump gọi chiến dịch bắt vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là một “cuộc tấn công chưa từng thấy kể từ Thế chiến II”, ca ngợi đây là “một trong những màn phô diễn sức mạnh, uy lực và năng lực của Mỹ hiệu quả nhất” trong lịch sử.

Ông Trump nói rằng Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela cho đến “khi chúng tôi có thể thực hiện một quá trình chuyển tiếp an toàn, phù hợp và thận trọng”, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ngồi giữa) theo dõi cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela ngày 3-1. Ảnh: WHITE HOUSE/X

Trước đó ông Trump đăng trên nền tảng Truth Social hình ảnh được cho là ông Maduro ở trên tàu chiến USS Iwo Jima.

Hình ảnh Tổng thống Nicolas Maduro, được cho là trên tàu chiến USS Iwo Jima của Mỹ, do Tổng thống Donald Trump đăng tải. Ảnh: TRUTH SOCIAL