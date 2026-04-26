TP.HCM sẽ làm tuyến đường ven sông Sài Gòn dài gần 2km 26/04/2026 07:13

(PLO)- TP.HCM sẽ làm dự án đường ven sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến cầu Sài Gòn trong giai đoạn 2026-2029.

Dự án đường ven sông Sài Gòn, đoạn từ cầu Ba Son đến cầu Sài Gòn là một trong những dự án trọng điểm cấp bách được Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2026-2029.

Nếu làm đoạn đường này, TP.HCM sẽ có một dải đường ven sông kết nối từ trung tâm TP.HCM đến khu vực Vinhomes Central Park (Tân Cảng) quận Bình Thạnh cũ, trở thành cung đường ven sông, kết nối chuỗi công viên ven sông lớn nhất TP.

TP.HCM sẽ có đường ven sông Sài Gòn trong thời gian tới. Ảnh: THUẬN VĂN

Đường đi bộ dài 1,95km, rộng 33m

Theo Sở Xây dựng, sau sáp nhập, toàn bộ tuyến đường ven sông Sài Gòn đều thuộc TP.HCM mới và được xem là một trong những dự án hạ tầng then chốt của giai đoạn 5 năm tới.

Trong quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060, trục ven sông Sài Gòn có quy mô 4-8 làn xe, tổng chiều dài 78,2 km, kéo dài từ ranh tỉnh Tây Ninh đến xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ).

Hiện nay, TP.HCM đang nghiên cứu triển khai xây dựng đoạn từ cầu Ba Son đến cầu Sài Gòn dài 1,95 km, mặt cắt ngang 33m. Trong bối cảnh nguồn lực đầu tư hạn chế, TP.HCM kiến nghị đưa đoạn đường ven sông Sài Gòn vào danh mục cấp bách, ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2026-2029.

Dự kiến tuyến đường này sẽ rộng khoảng 33m, dài gần 2km. Ảnh: THUẬN VĂN

Tuyến đường bắt đầu từ đường Tôn Đức Thắng (quận 1 cũ), kết thúc tại khu vực Tân Cảng (quận Bình Thạnh cũ), đi qua hàng loạt khu đô thị cao cấp dọc bờ sông. Hiện dự án đang giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Không chỉ là tuyến đường giao thông đơn thuần, theo ghi nhận của PV PLO, việc hình thành trục đường ven sông này sẽ kết nối các công viên ven sông lại với nhau, bao gồm công viên bến Bạch Đằng, công viên Ba Son, công viên Vinhomes Central Park. Sau khi cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hình thành sẽ kết nối với công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức cũ).

Đặc biệt hơn, dự án sau khi hoàn thành sẽ hình thành tuyến đường cảnh quan ven sông Sài Gòn từ cầu Khánh Hội đến cầu Thủ Thiêm, phát triển du lịch ven sông. Đồng thời cải thiện ùn tắc giao thông khu vực, chia sẻ áp lực giao thông với các trục đường Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng.

Cần cấp thiết triển khai

PGS.TS Vũ Tuấn Hưng - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ cho biết việc triển khai tuyến đường ven sông Sài Gòn là vô cùng cấp thiết, đặc biệt là trong bối cảnh TP.HCM đối mặt với áp lực đô thị hóa nhanh, hạ tầng quá tải và thiếu hụt không gian công cộng.

Việc sớm triển khai dự án không chỉ giúp giải quyết nhu cầu giao thông trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững lâu dài. Đây là cơ hội để thành phố tái định hình mối quan hệ với dòng sông, biến lợi thế tự nhiên thành động lực phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời xây dựng một không gian văn hóa mang tính biểu tượng cho đô thị lớn nhất cả nước.

Tuyến đường ven sông không chỉ phục vụ giao thông đơn thuần mà còn góp phần hình thành bản sắc đô thị gắn với sông nước. Ảnh: THUẬN VĂN

Hơn hết, dự án tuyến đường ven sông Sài Gòn, đặc biệt đoạn từ cầu Ba Son đến cầu Thủ Thiêm, không chỉ đơn thuần là một công trình hạ tầng giao thông mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển tổng thể của TP.HCM.

Trước hết, về mặt giao thông, đây là trục kết nối quan trọng góp phần giảm tải áp lực cho các tuyến đường hiện hữu như Nguyễn Hữu Cảnh – một trong những điểm nóng ùn tắc nhiều năm qua. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mở ra hướng lưu thông mới, tăng khả năng kết nối giữa khu trung tâm TP.HCM với TP Thủ Đức cũ, quận Bình Thạnh cũ. Từ đó nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống giao thông đô thị.

Tuy nhiên, giá trị của dự án không dừng lại ở việc giải quyết bài toán đi lại. Với vị trí đặc biệt dọc theo sông Sài Gòn – một tài nguyên cảnh quan quý giá nhưng chưa được khai thác tương xứng – tuyến đường ven sông có tiềm năng trở thành không gian công cộng chất lượng cao.

"Nếu được quy hoạch đồng bộ, nơi đây có thể hình thành trục đi bộ liên hoàn từ công viên Bến Bạch Đằng, kết nối cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trong tương lai, đến khu công viên bờ sông Sài Gòn phía TP Thủ Đức cũ. Điều này sẽ tạo điều kiện để người dân tiếp cận gần hơn với mặt nước, phát triển các hoạt động văn hóa, giải trí, du lịch và nâng cao chất lượng sống đô thị.

Xét về khía cạnh văn hóa – xã hội, tuyến ven sông còn có thể trở thành một “trục không gian văn hóa” đặc trưng của TP.HCM. Dọc tuyến, có thể tổ chức các không gian nghệ thuật ngoài trời, sự kiện cộng đồng, lễ hội, góp phần hình thành bản sắc đô thị gắn với sông nước – yếu tố vốn là nền tảng lịch sử của TP.HCM.

Vì vậy, dự án này nếu được được đầu tư bài bản, khu vực này hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy kinh tế dịch vụ, du lịch và gia tăng giá trị bất động sản khu vực lân cận" - ông Hưng nhấn mạnh.

PGS. TS Vũ Tuấn Hưng chia sẻ: Để phát huy tối đa những lợi ích trên, dự án đòi hỏi một tư duy quy hoạch tổng thể và tầm nhìn dài hạn. Tuyến đường ven sông không nên được triển khai như một đoạn rời rạc, mà cần được đặt trong chiến lược phát triển liên hoàn toàn tuyến sông Sài Gòn, đảm bảo sự kết nối xuyên suốt về không gian, hạ tầng và chức năng.

Đặc biệt để phát huy hiệu quả đồng bộ, TP cũng cần sớm hoàn thành cả tuyến đường ven sông kết nối TP.HCM với Tây Ninh. Việc đồng bộ giữa giao thông, không gian công cộng, cảnh quan và các hoạt động kinh tế – văn hóa là yếu tố then chốt để tránh tình trạng đầu tư manh mún, kém hiệu quả.

KTS Ngô Viết Nam Sơn - chuyên gia quy hoạch đô thị cũng nhấn mạnh tuyến đường ven sông sẽ góp phần giảm tải cho các tuyến nội đô và mở ra một cấu trúc không gian mới cho TP.

Tuy nhiên, TP cần tính toán tới việc làm đường ven sông dành cho người đi bộ và xe đạp có tốc độ chậm và làm đường dành cho các phương tiện với tốc độ cao. Đây sẽ là trục giao thông phát triển đô thị ven sông, giúp các phương tiện lưu thông nhanh, liền mạch, mở tiềm năng phát triển kinh tế.