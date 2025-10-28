Thông tin mới nhất về tình hình giao thông đường bộ, đường sắt qua Huế 28/10/2025 10:50

(PLO)- Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hết ngập, giao thông cơ bản thông suốt; trong khi đó, nhiều đoàn tàu vẫn tạm dừng khai thác để bảo đảm an toàn.

Sáng 28-10, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đến 6 giờ sáng, nước trên các sông khu vực miền Trung bắt đầu rút chậm. Trên tuyến Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế đến thời điểm này không còn điểm ngập.

Tuy nhiên, đường Hồ Chí Minh hiện vẫn còn bảy vị trí thuộc khu vực Thừa Thiên - Huế bị sạt lở, chưa thể thông xe.

Các đơn vị quản lý đường đã huy động máy móc, thiết bị khắc phục; phối hợp với CSGT và lực lượng chức năng địa phương để bảo đảm an toàn giao thông. Tại các điểm sạt lở hoặc còn tiềm ẩn nguy cơ, lực lượng trực gác 24/24, bổ sung barie, biển báo hướng dẫn, đồng thời san gạt, khơi thông rãnh thoát nước để sớm thông tuyến.

Ngành đường sắt trung chuyển hành khách đi qua địa bàn ngập ở Huế. Ảnh: CTV

Theo ghi nhận, thời điểm sáng nay khu vực Nam Quảng Trị và TP Huế chỉ còn mưa nhỏ, mưa vừa, gió nhẹ. Các phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ cơ bản đã trở lại bình thường.

Về đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết trong tối 27-10, ngành đường sắt phải ngừng chạy các đôi tàu SE1/SE2, SE3/SE4 xuất phát tại Hà Nội và TP.HCM; đồng thời ngừng chạy các đôi tàu SE19/SE20 xuất phát tại Hà Nội và Đà Nẵng. Ngoài ra, các đôi tàu “Kết nối di sản miền Trung” HĐ1/2 và HĐ3/4 khởi hành từ Huế và Đà Nẵng trong hai ngày 28 và 29-10 cũng tạm dừng hoạt động.

Đối với đoàn tàu SE7 xuất phát từ Hà Nội ngày 27-10, hành khách được trung chuyển bằng ô tô từ ga Đông Hà (Quảng Trị) đến ga Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế), sau đó tiếp tục hành trình bằng tàu từ ga Hương Thủy đi tiếp.

Ngành đường sắt cũng thông báo tiếp tục tạm ngừng chạy đôi tàu Bắc - Nam mang mác SE7/SE8 trong ngày 28-10. Hành khách có vé các chuyến tàu bị tạm dừng có thể trả lại vé tại nhà ga, không mất phí, thời hạn trả vé trong vòng 30 ngày.

Nước sông Hương sát mép cầu Bạch Hổ khiến ngành đường sắt phải huy động tàu chở hàng ra để giữ. Ảnh: CTV

Trước đó, để bảo vệ công trình, ngành đường sắt đã khẩn trương điều động 19 toa xe chở đá, tổng trọng lượng gần 700 tấn, đặt án ngữ trên cầu Bạch Hổ (Huế) nhằm tăng tải trọng, tránh nguy cơ bị dòng nước siết cuốn trôi.

Theo ngành đường sắt, việc điều tàu “giữ cầu” là giải pháp khẩn cấp thường được áp dụng trong các đợt mưa lũ lớn để bảo vệ công trình trọng yếu, bảo đảm an toàn cho tuyến đường sắt quốc gia.

Đây là lần thứ hai trong mùa mưa lũ năm nay, ngành đường sắt phải triển khai biện pháp “giữ cầu” nhằm chủ động ứng phó thiên tai, duy trì hoạt động giao thông. Trước đó, đầu tháng 10, một đoàn tàu nặng khoảng 300 tấn cũng được điều động để “giữ cầu” tại Bắc Giang.