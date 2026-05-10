Đề nghị sửa đổi thời điểm lập hóa đơn với giao dịch trên sàn thương mại điện tử 10/05/2026 07:52

(PLO)- VCCI kiến nghị sửa đổi thời điểm lập hóa đơn điện tử với giao dịch qua sàn thương mại điện tử là ngày kết thúc thời hạn được phép trả lại hàng, thay vì ngày giao hàng.

Mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có văn bản góp ý, đề nghị sửa đổi nhiều quy định liên quan tới hóa đơn điện tử trong kinh doanh thương mại điện tử nêu tại dự thảo Thông tư quy định hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử.

Kiến nghị sửa đổi thời điểm lập hoá đơn

VCCI cho biết đặc thù của hoạt động thương mại điện tử là có khoảng thời gian giữa ngày lập hóa đơn (thời điểm giao hàng) với ngày hoàn tất giao dịch thực tế.

Theo quy định của các sàn thương mại điện tử, khách hàng có thể trả lại hàng trong vòng 7- 15 ngày kể từ khi nhận hàng. Việc hoàn, hủy đơn hàng rất dễ xảy ra, kéo theo đó là nhu cầu điều chỉnh hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên, quy định tại dự thảo thiết kế chủ yếu cho các giao dịch truyền thống, chưa phản ánh thực tiễn của ngành thương mại điện tử, gây tốn kém chi phí cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trong xử lý các trường hợp trả hàng hoặc điều chỉnh giao dịch.

Để phù hợp với đặc thù kinh doanh thương mại điện tử, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc một trong hai phương án.

Phương án 1, sửa đổi quy định tại dự thảo theo hướng thời điểm lập hóa đơn điện tử với giao dịch qua sàn thương mại điện tử là ngày kết thúc thời hạn được phép trả lại hàng (thay vì ngày giao hàng), nhằm đảm bảo tính chính xác của hóa đơn và giảm thiểu các trường hợp phải điều chỉnh, hủy sau này.

Phương án 2, bổ sung trường hợp được phép điều chỉnh giảm giá do trả lại hàng trong thời hạn quy định của sàn thương mại điện tử, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc xử lý các giao dịch đặc thù của thương mại điện tử.

VCCI kiến nghị sửa đổi thời điểm lập hóa đơn điện tử với giao dịch qua sàn thương mại điện tử. Ảnh: MINH TRÚC

Tạm ngừng hoá đơn điện tử sẽ thiệt hại kinh tế của hộ kinh doanh

Về tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, dự thảo quy định hộ, cá nhân kinh doanh đã được cấp mã số thuế trước ngày 1-7-2025 nhưng có thông tin đăng ký thuế không khớp hoặc không đầy đủ với cơ sở dữ liệu quốc gia thì cơ quan thuế sẽ tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để yêu cầu thay đổi thông tin.

VCCI cho rằng quy định này tuy xuất phát từ mục đích đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, nhưng có thể gây khó khăn nghiêm trọng cho hộ, cá nhân kinh doanh trong hoạt động kinh doanh hàng ngày.

"Việc tạm ngừng hóa đơn điện tử đồng nghĩa với việc họ không thể tiếp tục hoạt động kinh doanh hợp pháp, gây thiệt hại về kinh tế và uy tín", VCCI nhấn mạnh.

Do vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi quy định theo hướng cơ quan thuế gửi thông báo yêu cầu bổ sung thông tin và cho phép các hộ, cá nhân kinh doanh có thời hạn 10 ngày làm việc để thực hiện bổ sung thông tin.

Chỉ sau thời hạn này, nếu hộ, cá nhân kinh doanh vẫn chưa thực hiện, cơ quan thuế mới tiến hành tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định ủy nhiệm hóa đơn được coi là trường hợp thay đổi thông tin hóa đơn điện tử và việc này cần thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan thuế. Trong trường hợp ủy nhiệm cho sàn thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử có trách nhiệm thực hiện thủ tục này.

Quy định này là hợp lý trong trường hợp đơn lẻ. Tuy nhiên, với trường hợp ủy nhiệm cho sàn thương mại điện tử - vốn có hàng trăm nghìn người bán với nhu cầu thay đổi liên tục, việc thực hiện thủ tục thông báo cho từng lần ủy nhiệm/kết thúc ủy nhiệm sẽ tạo nên gánh nặng hành chính không cần thiết cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, các thỏa thuận, hợp đồng với các sàn thương mại điện tử thường được thực hiện trực tuyến với hồ sơ được lưu trữ đầy đủ, minh bạch và có thể kiểm tra bất cứ lúc nào.

Từ các phân tích trên, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi quy định theo hướng cho phép các sàn thương mại điện tử lập bảng kê thay đổi việc ủy nhiệm theo định kỳ (tháng/quý) thay vì phải thông báo từng trường hợp riêng lẻ.