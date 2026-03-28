Tiếp thị liên kết đóng góp hàng tỉ USD cho thương mại điện tử Việt Nam 28/03/2026 12:12

(PLO)- Ước tính trong năm 2025, có 1110 - 1184 triệu đơn hàng được bán ra thông qua hình thức tiếp thị liên kết tại các sàn thương mại điện tử.

Đây là số liệu được nêu ra trong "Báo cáo Affiliate & Top xu hướng 2026" do Công ty Accesstrade Việt Nam phối hợp cùng MMA - tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu trong lĩnh vực marketing và các chuyên gia, doanh nghiệp, phát hành.

Dẫn số liệu từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric.vn, trong năm 2025, doanh thu 4 sàn thương mại điện tử (TMĐT) tại Việt Nam ước đạt 429,66 ngàn tỉ đồng với 3,94 tỉ sản phẩm được bán ra.

Trong đó, Accesstrade Việt Nam ước tính, mô hình tiếp thị liên kết (affiliate) đã giúp các nhà bán hàng trên thương mại điện tử bán ra thành công 1110 - 1184 triệu đơn hàng (tức hơn 1,1 tỉ đơn hàng) trong năm 2025.

Tính trung bình mỗi tháng, sẽ có 95 triệu đơn hàng trên TMĐT được bán ra theo hình thức này, tăng 44% so với năm 2022.

Tại các sàn TMĐT, đặc biệt là các nền tảng lớn như Shopee và TikTok Shop, hình thức affiliate tiếp tục là động lực quan trọng về tăng trưởng doanh thu.

Báo cáo ước tính, trong năm 2025, hình thức bán hàng qua affiliate đóng góp trung bình 30-35% GMV vào ngày thường và lên đến 45% trong các dịp siêu sale, nhờ sức mạnh từ mạng lưới KOC (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng). Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi ba yếu tố cốt lõi: sự bùng nổ của TMĐT, vị thế áp đảo của hình thức bán hàng trên mạng xã hội (Social Commerce) và làn sóng tiêu dùng trực tuyến.

Dự kiến trong năm 2026 sẽ có 6 ngành hàng sẽ bùng nổ với affiliate gồm ngành sức khỏe và làm đẹp; ngành tài chính và ứng dụng; ngành hàng gia dụng - điện tử; mẹ và bé; thời trang và nhà cửa đời sống.

Doanh nghiệp phải tối ưu biên lợi nhuận hoặc bị đào thải

Theo ông Bùi Huy Dũng, Phó Tổng giám đốc kinh doanh Accesstrade Việt Nam, hiện nay nhiều doanh nghiệp đang đối mặt với tình trạng doanh thu tăng nhưng lợi nhuận không tăng. Điều này xuất phát từ sự gia tăng chi phí trên hầu hết các kênh marketing.

Ngân sách dành cho quảng cáo trả phí, KOL/KOC và các chương trình khuyến mãi đang chiếm tỉ trọng ngày càng lớn, trong khi tỉ lệ chuyển đổi không tăng tương ứng. Thực tế trên khiến chi phí trên mỗi đơn hàng liên tục bị đẩy lên cao.

Theo phân tích từ Báo cáo Affiliate và Top xu hướng 2026, mô hình marketing phễu truyền thống đang lãng phí tới 98% lưu lượng truy cập. Con số này buộc doanh nghiệp phải tìm kiếm những cách tiếp cận hiệu quả hơn.

"Điều này thúc đẩy doanh nghiệp tự đặt câu hỏi "làm sao để mỗi đơn hàng mang lại giá trị thực", thay vì "làm sao để có đơn hàng mới". Nếu không giải được bài toán hiệu quả, tăng trưởng sẽ chỉ là bề nổi và khó duy trì trong dài hạn" - ông Bùi Huy Dũng nhấn mạnh.

Bà Trần Liên Phương, Giám đốc Nghiên cứu và Tư vấn Chiến lược tại AMCO Việt Nam, cũng nhìn nhận nhiều doanh nghiệp hiện không còn phụ thuộc vào một kênh bán hàng duy nhất.

Sự chuyển dịch từ tư duy tăng trưởng dựa trên kênh sang vận hành theo hệ sinh thái đang diễn ra rõ rệt. Trong đó, affiliate dần trở thành hạ tầng kết nối giữa nội dung, dữ liệu và chuyển đổi.

Số liệu trong báo cáo chỉ ra, trên toàn thị trường affiliate đang đóng góp trung bình 15 - 20% tổng GMV toàn thị trường. Affiliate ngày càng tham gia sâu hơn vào toàn bộ hành trình khách hàng, từ nhận biết, cân nhắc đến chuyển đổi.

Hiện nay các thương hiệu lớn không chỉ dựa vào sàn thương mại điện tử mà chuyển dịch mô hình D2C - bán hàng trực tiếp tới người dùng, để kiểm soát dữ liệu và lợi nhuận. Xu hướng này thể hiện rõ ở các tập đoàn lớn như Estee Lauder, L’oreal khi đổ ngân sách vào tiếp thị liên kết để xây dựng mạng lưới KOC độc quyền để thúc đẩy mô hình “người dùng bán cho người dùng”.

Tuy nhiên, affiliate không phải lúc nào cũng thành công. Theo ông Dũng, để đạt hiệu quả cần sự kết hợp chặt chẽ giữa sản phẩm, nội dung của nhà sáng tạo, mạng lưới phân phối và dữ liệu khách hàng. Sự kết hợp này giúp doanh nghiệp tạo đột phá ngắn hạn và duy trì tăng trưởng ổn định trong dài hạn.