Sun PhuQuoc Airways khai thác đường bay thẳng thường lệ đầu tiên giữa Phú Quốc và Thành Đô 27/06/2026 10:46

(PLO)- Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức mở bán vé hai đường bay thẳng kết nối Thành Đô (Trung Quốc) với Phú Quốc và TP.HCM, tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế tại một trong những thị trường khách lớn nhất của du lịch Việt Nam.

Là hãng hàng không đầu tiên khai thác đường bay thẳng thường lệ giữa Phú Quốc và Thành Đô, SPA đồng thời triển khai ưu đãi lên đến 20% giá vé, tặng vé cáp treo Sun World và chuỗi đặc quyền trong hệ sinh thái khép kín của Sun Group.

Mở thêm cửa ngõ kết nối Tây Nam Trung Quốc

Việc đưa vào khai thác hai đường bay mới tới Thành Đô tiếp tục mở rộng hiện diện của Sun PhuQuoc Airways tại Trung Quốc – một trong những thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam.

Theo kế hoạch, đường bay Phú Quốc – Thành Đô sẽ chính thức khai thác từ ngày 16-7-2026 với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy. Chuyến bay dự kiến khởi hành từ Cảng HKQT Phú Quốc lúc 16:25 và hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Thiên Phủ Thành Đô lúc 21:05 (giờ địa phương); chiều ngược lại khởi hành lúc 22:05 (giờ địa phương) và đến Phú Quốc lúc 00:50. Đây là đường bay thẳng thường lệ đầu tiên kết nối trực tiếp Phú Quốc với Thành Đô, giúp rút ngắn thời gian di chuyển xuống dưới 4 giờ và tạo thêm lựa chọn thuận tiện cho du khách hai chiều.

Sun PhuQuoc Airways hiện diện tại thị trường khách lớn hàng đầu của du lịch Việt Nam.

Tiếp đó, từ ngày 12-8-2026, Sun PhuQuoc Airways sẽ đưa vào khai thác đường bay TP.HCM - Thành Đô với tần suất dự kiến 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ nhật. Các chuyến bay dự kiến khởi hành từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 16:35, hạ cánh tại Thiên Phủ Thành Đô lúc 21:05 (giờ địa phương); chiều về xuất phát lúc 22:05 (giờ địa phương) và đến TP.HCM lúc 01:00. Đường bay mới bổ sung thêm lựa chọn dịch vụ hàng không đầy đủ (Full-service) giữa trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Trung Quốc được xác định là một trong những thị trường chiến lược của Sun PhuQuoc Airways. Việc đồng thời mở hai đường bay tới Thành Đô khẳng định định hướng mở rộng hiện diện của hãng tại thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối giữa các trung tâm du lịch, kinh tế trọng điểm của hai quốc gia.

Cầu An Thuận biểu tượng của Thành Đô. Ảnh: Shutterstock

Với hơn 21 triệu dân, Thành Đô là trung tâm kinh tế, thương mại và giao thông quan trọng của khu vực Tây Nam Trung Quốc, đồng thời là một trong những thị trường khách outbound tăng trưởng nhanh nhất nước này. Thành phố nổi tiếng với gấu trúc khổng lồ, ẩm thực Tứ Xuyên, nghệ thuật Xuyên kịch và những giá trị văn hóa đặc sắc.

Một tấm vé, vạn đặc quyền trong hệ sinh thái Sun Group

Nhân dịp mở bán từ ngày 26-6 đến 26-7-2026, Sun PhuQuoc Airways áp dụng ưu đãi tới 20% giá vé trên cả hai đường bay mới. Hành khách đặt vé sớm trên chặng Phú Quốc - Thành Đô còn có cơ hội tiếp cận mức giá ưu đãi chỉ từ 2.408.000 đồng/chiều trong giai đoạn khai trương.

Sun World Hon Thom với làn trượt nước thế hệ mới đầu tiên trên thế giới.

Ngoài ưu đãi giá vé, hành khách còn được hưởng một loạt đặc quyền trong hệ sinh thái Sun Group. Khách từ Thành Đô bay đến Phú Quốc được tặng vé trải nghiệm cáp treo Sun World Hon Thom. Đồng thời, du khách được hưởng ưu đãi lên tới 30% đối với các dịch vụ nghỉ dưỡng, ẩm thực, spa và vui chơi giải trí tại Phú Quốc.

Mỗi hành trình cùng SPA còn được kết nối với Sun Signature - chương trình khách hàng thân thiết của Sun Group. Thông qua sự đồng hành của ngân hàng NCB và Visa, điểm thưởng tích lũy từ các chuyến bay có thể quy đổi tại hơn 1.600 điểm chạm trong hệ sinh thái, từ vé máy bay, khách sạn, khu vui chơi đến các dịch vụ thường nhật - tất cả tích hợp trên cùng một thẻ hội viên với tiện ích thanh toán toàn cầu.

"Resort in the Sky" - dịch vụ 5 sao từ mặt đất tới bầu trời

Theo triết lý "Resort in the Sky", hành trình của Sun PhuQuoc Airways bắt đầu từ trước giờ cất cánh. Tại Phú Quốc, hành khách có thể làm thủ tục ngay tại các khách sạn thuộc hệ sinh thái Sun Group và tận hưởng không gian Sun Executive Lounge với dấu ấn nghỉ dưỡng đặc trưng, từ hương thơm riêng đến thực đơn tuyển chọn kết hợp tinh hoa ẩm thực Việt Nam và châu Âu cùng các thương hiệu được yêu thích như Eric Kayser, trà TWG và cà phê đặc sản. Tại TP.HCM, Thành Đô và các điểm khởi hành khác, hãng kết nối hành khách với hệ thống phòng chờ đối tác tiêu chuẩn quốc tế.

Sun Executive Lounge tại Cảng HKQT Phú Quốc.

Trải nghiệm ấy tiếp tục được nối dài trên khoang cabin, nơi hành khách tận hưởng không gian thư thái với hương thơm La Festa, ghế da êm ái, hệ thống giải trí không dây và thực đơn nóng trong suốt hành trình. Từ những chiếc bánh thủ công Eric Kayser đến các món ăn được chế biến phù hợp với từng chặng bay, mỗi chi tiết đều được chăm chút nhằm mang đến trải nghiệm nhất quán cho hành khách ở mọi hạng ghế.

Theo lộ trình phát triển, Sun PhuQuoc Airways dự kiến tiếp tục mở rộng mạng bay tới các thành phố trọng điểm của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải. Việc tăng cường kết nối với một trong những thị trường khách outbound lớn nhất thế giới là bước đi quan trọng trong chiến lược "Rise to the World" giai đoạn 2026-2027, đồng thời tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo khi hãng đưa vào khai thác đội tàu thân rộng Airbus A330.