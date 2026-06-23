Đà Nẵng ‘nóng’ cùng DIFF 2026: Cháy vé, bổ sung khán đài A4 từ đêm thi thứ 5 23/06/2026 15:11

(PLO)- Sức nóng của DIFF 2026 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group đang bước vào giai đoạn bùng nổ nhất.

Chỉ ít ngày trước đêm thi thứ năm diễn ra tối 27-6, toàn bộ vé khán đài đã được bán hết. Trước nhu cầu tăng mạnh của khán giả và du khách, Ban tổ chức quyết định đưa khán đài A4 với hơn 2.000 chỗ ngồi vào phục vụ ngay từ đêm thi thứ năm, thay vì chờ đến đêm chung kết như kế hoạch ban đầu.

Việc mở rộng khán đài phản ánh sức hút đặc biệt của mùa DIFF năm nay, khi lễ hội liên tục tạo nên những đêm pháo hoa mãn nhãn, tạo được hiệu ứng bùng nổ trên mạng xã hội và kéo hàng vạn du khách đổ về thành phố bên sông Hàn.

Ngay từ những đêm đầu tiên, khán đài DIFF 2026 đã liên tục kín chỗ, trong khi các tuyến đường ven sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý cùng nhiều điểm ngắm pháo hoa tự do luôn ken đặc người từ rất sớm. Không khí lễ hội lan tỏa khắp thành phố với các chương trình nghệ thuật, hoạt động vui chơi, ẩm thực và dịch vụ du lịch nhộn nhịp suốt mùa hè.

DIFF 2026 bổ sung thêm khán đài A4 ngay từ đêm thi thứ 5, thay vì chung kết như kế hoạch ban đầu để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh của du khách.

Theo ghi nhận từ các đơn vị lữ hành và hệ thống phân phối, nhu cầu săn vé cho hai đêm cuối của DIFF tăng mạnh trong nhiều ngày qua. Riêng đêm thi thứ năm - đêm cuối vòng loại - đã chính thức "cháy vé". Việc bổ sung khán đài A4 với hơn 2.000 chỗ ngồi giúp nhiều du khách có thêm cơ hội thưởng thức những màn trình diễn được mong chờ nhất mùa giải.

Đêm 27-6 sẽ khép lại vòng loại DIFF 2026 với chủ đề "Tầm nhìn", là cuộc tranh tài giữa Skylighter Fireworks Pty Ltd (Australia) và Macedos Pirotecnia Lda (Bồ Đào Nha).

Đại diện Australia hứa hẹn mang đến một hành trình âm nhạc đầy năng lượng với những bản hit nổi tiếng của Coldplay, Bon Jovi và Avicii, kết hợp cùng các hiệu ứng pháo hoa hiện đại để kể câu chuyện về khát vọng, sự phát triển và tinh thần vượt qua mọi giới hạn.

Trong khi đó, Macedos Pirotecnia - thương hiệu pháo hoa hơn 90 năm tuổi của Bồ Đào Nha - trở lại Đà Nẵng sau khi giành danh hiệu "Đội sáng tạo nhất" tại DIFF 2025. Với kinh nghiệm dày dặn, đội thi sẽ mang tới màn trình diễn được xây dựng như một "tuyên ngôn về tầm nhìn", nơi ánh sáng trở thành biểu tượng của sự kết nối, đổi mới và hướng tới tương lai.

Một bên trẻ trung, bùng nổ; một bên giàu chiều sâu nghệ thuật và bản sắc châu Âu - sự đối lập trong phong cách trình diễn khiến màn so tài được dự báo sẽ là điểm nhấn đáng chờ đợi nhất trước thềm chung kết.

Dòng sông Hàn rực sáng lung linh bởi những sắc màu pháo hoa.

Không chỉ sức nóng trên khán đài, DIFF 2026 còn tiếp tục tạo hiệu ứng tích cực đối với ngành du lịch Đà Nẵng. Trong những tuần diễn ra lễ hội, công suất phòng tại nhiều khách sạn ven sông Hàn và ven biển luôn duy trì ở mức cao, đặc biệt vào các dịp cuối tuần. Các nhà hàng, quán cà phê, du thuyền ngắm pháo hoa cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh, nhiều địa điểm kín chỗ từ nhiều ngày trước.

Các doanh nghiệp lữ hành cho biết, lượng khách lựa chọn các gói du lịch kết hợp xem pháo hoa tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Nhiều du khách không chỉ ở lại một đêm mà kéo dài kỳ nghỉ để trải nghiệm thêm các điểm vui chơi, nghỉ dưỡng và ẩm thực của thành phố cùng các điểm đến nổi tiếng như Sun World Ba Na Hills, phố cổ Hội An hay Thánh địa Mỹ Sơn.

Sức hút của DIFF không suy giảm mà ngược lại, tăng mạnh sau mỗi năm, giúp lễ hội trở thành top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh.

Sức hút của DIFF cho thấy lễ hội không chỉ là sự kiện văn hóa - giải trí mang tầm quốc tế mà còn tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy du lịch, dịch vụ và kinh tế đêm của Đà Nẵng mỗi mùa hè.

Việc đưa khán đài A4 vào khai thác sớm hơn kế hoạch cũng là dấu mốc cho thấy thương hiệu DIFF ngày càng gia tăng sức hấp dẫn sau nhiều năm phát triển. Với sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group, lễ hội không ngừng được nâng tầm về quy mô và chất lượng, đồng thời vừa được Travel + Leisure - tạp chí du lịch hàng đầu thế giới - vinh danh trong Top 9 lễ hội pháo hoa đáng trải nghiệm nhất hành tinh.

Khách hàng có thể mua vé DIFF trên website booking.sunworld.vn hoặc ứng dụng Sun Paradise Land.