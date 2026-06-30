Viet Research và Bộ Tài chính ghi nhận nỗ lực đổi mới sáng tạo của Top 5 doanh nghiệp 30/06/2026 07:55

(PLO)- C.P. Việt Nam được công nhận trong Top 5 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ghi nhận nỗ lực ứng dụng đổi mới sáng tạo để nâng hiệu quả sản xuất, kiểm soát chất lượng và hướng tới chuỗi thực phẩm an toàn, bền vững cho người tiêu dùng.

Ngày 26-6, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) được vinh danh Top 5 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 - Ngành Nông nghiệp công nghệ cao (VIE10). Lễ trao chứng nhận diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2026 “Sáng tạo để Tăng trưởng, Xanh để Bền vững”.

VIE10 là chương trình nghiên cứu và vinh danh về đổi mới sáng tạo, cách tân trong các ngành kinh tế chủ lực, do Viet Research phối hợp với Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) công bố. Chương trình đánh giá doanh nghiệp theo các tiêu chí như hiệu quả tài chính, chiến lược đổi mới, chính sách R&D (nghiên cứu và phát triển), văn hóa doanh nghiệp, thành tựu công nghệ và chỉ số Innovation Premium (IP).

“Đổi mới sáng tạo là một trong sáu giá trị cốt lõi của Tập đoàn C.P. và cũng là định hướng xuyên suốt trong quá trình phát triển của C.P. Việt Nam. Công ty chú trọng đầu tư vào R&D, chuyển đổi số, chuyển đổi AI (trí tuệ nhân tạo) và áp dụng các mô hình vận hành thông minh, góp phần vào sự phát triển hiện đại, bền vững của ngành nông nghiệp - thực phẩm Việt Nam, tăng cường an ninh lương thực và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân,” ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ngành Thức ăn chăn nuôi C.P. Việt Nam chia sẻ.

Đổi mới bền vững từ trang trại đến bếp nhà

C.P. Việt Nam vận hành chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food, từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, quản lý trang trại đến chế biến và phân phối thực phẩm. Doanh nghiệp tiếp cận đổi mới sáng tạo theo hướng hệ thống, gắn với định hướng “Sustainovation” - kết hợp giữa phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo.

Theo đó, C.P. Việt Nam ứng dụng hệ thống SAP S/4HANA và SAP Net Zero Intelligence Platform (SNIP), hỗ trợ đồng bộ dữ liệu tài chính - vận hành, quản lý dữ liệu sản xuất, kiểm soát chất lượng và theo dõi các mục tiêu môi trường.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ngành Thức ăn chăn nuôi C.P. Việt Nam, đại diện doanh nghiệp nhận chứng nhận Top 5 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 - Ngành Nông nghiệp công nghệ cao (VIE10).

Doanh nghiệp cũng triển khai Smart Farm và Smart Production trong trang trại, nhà máy. Smart Production ứng dụng tự động hóa, robot và AI nhằm tối ưu quy trình, nâng cao hiệu suất và hỗ trợ người lao động trong các công đoạn đòi hỏi độ chính xác và tính lặp lại cao. Trong trang trại, Smart Farm được triển khai qua hệ thống chuồng kín, kiểm soát nhiệt độ, quy trình vệ sinh cùng các giải pháp IoT, AI và tự động hóa, hỗ trợ kiểm soát môi trường chăn nuôi, giám sát sức khỏe đàn và tối ưu công thức dinh dưỡng.

Ở mảng thức ăn chăn nuôi, C.P. Việt Nam tập trung vào nghiên cứu sản phẩm mới, cải tiến quy trình và ứng dụng công nghệ số, nhằm tối ưu nguyên liệu, kiểm soát chất lượng đầu ra và đáp ứng nhu cầu thị trường. Những thay đổi này góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu và sản phẩm đầu ra được kiểm soát tốt hơn trước khi đến tay người tiêu dùng.

Đổi mới sáng tạo tại C.P. Việt Nam cũng gắn với phát triển bền vững thông qua năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, giảm nhựa, quản trị phát thải, truy xuất nguồn gốc và chuỗi cung ứng bền vững. Các mô hình Green Farm (trang trại xanh), Smart Farm (trang trại thông minh) và Smart Production (sản xuất thông minh) được kết hợp nhằm tối ưu tài nguyên, tái sử dụng nước và phát điện biogas từ chất thải chăn nuôi.

Đại diện C.P. Việt Nam cùng các doanh nghiệp được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026.

Tăng cường thực hành đổi mới sáng tạo trong thực tế

Từ năm 2020 đến nay, C.P. Việt Nam có 18 sáng kiến được Cục sở hữu trí tuệ công nhận và cấp bằng sáng chế, gồm 2 bằng độc quyền sáng chế và 16 bằng giải pháp hữu ích.

Các sáng kiến được triển khai tập trung vào tối ưu vận hành, sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững. Đơn cử, việc cải tiến thiết kế và giảm kích thước bao bì đã giúp C.P. Việt Nam tiết giảm khoảng 8 tấn nhựa sử dụng mỗi năm đối với sản phẩm gà tươi và giảm khoảng 20% lượng nhựa sử dụng trên mỗi bao thức ăn chăn nuôi, góp phần giảm tác động đến môi trường.

Doanh nghiệp cũng tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực tiễn hoạt động của các bộ phận kinh doanh và các phòng ban, hướng tới nâng cao năng suất, tối ưu vận hành và hỗ trợ tăng trưởng bền vững dài hạn trên toàn chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm.

Mới đây, C.P. Việt Nam khởi động 6 dự án chuyển đổi AI, thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm thông minh, bền vững, bao gồm: đào tạo AI cho đội ngũ; hệ thống tư vấn dịch bệnh dành cho người chăn nuôi; giải pháp camera thông minh phục vụ giám sát vận hành trang trại; kiểm tra chất lượng nguyên liệu dựa trên hình ảnh; quản lý công thức phối trộn thức ăn chăn nuôi trên nền tảng số và giải pháp quản lý bán hàng cho đại lý. Sáu dự án này sẽ được triển khai theo lộ trình hai giai đoạn, bắt đầu từ việc xây dựng nền tảng dữ liệu và công nghệ, trước khi nhân rộng các ứng dụng đã được kiểm chứng vào thực tế vận hành.

Cải tiến thiết kế bao bì là một trong những sáng kiến của C.P. Việt Nam nhằm giảm tiêu thụ nhựa trong hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Doanh nghiệp đề cao tinh thần “làm chủ AI” trong đội ngũ, khuyến khích nhân viên tại các bộ phận kinh doanh, các phòng ban mạnh dạn ứng dụng AI vào công việc thực tế nhằm cải tiến quy trình làm việc, nâng cao hiệu quả phục vụ đối tác và khách hàng. Cùng với AI, đào tạo về TRIZ - phương pháp luận sáng tạo và đổi mới - cũng thường xuyên được tổ chức cho nhân viên nhằm góp phần xây dựng và vun đắp văn hóa đổi mới trong toàn công ty.

C.P. Việt Nam cũng xuất sắc vượt qua 14 quốc gia và vinh dự giành giải thưởng danh giá Chairman Award của Chủ tịch Tập đoàn C.P. trao tặng cho dự án sáng tạo xuất sắc tại sự kiện CP Innovation Exposition & CP Symposium 2025. Tại sự kiện quy mô tập đoàn này, doanh nghiệp đóng góp 240 dự án sáng tạo.

Trong giai đoạn tới, C.P. Việt Nam tiếp tục tìm kiếm và vận dụng các giải pháp sáng tạo xuyên suốt chuỗi giá trị tích hợp Feed - Farm - Food từ trang trại đến bếp nhà nhằm tích cực chuyển đổi AI, tăng cường tự động hóa, vận hành hiệu quả mô hình kinh tế tuần hoàn và sản xuất thông minh. Qua đó, doanh nghiệp góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp - thực phẩm, nâng cao an toàn thực phẩm và chất lượng cuộc sống của người dân.