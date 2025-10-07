Nhiều học sinh trường không chuyên bứt phá vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia 07/10/2025 14:25

(PLO)- Sau quá trình ôn tập, thi tuyển nghiêm túc, Sở GD&ĐT TP.HCM đã chọn được 480 học sinh xuất sắc bồi dưỡng để dự tuyển kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Sáng 7-10, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức lễ ra mắt đội dự tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025–2026.

480 học sinh xuất sắc

Sở GD&ĐT TP.HCM đã chọn được 480 học sinh xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Ảnh: NQ

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết đã chọn được 480 học sinh xuất sắc, chia thành 12 đội tuyển toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Nhật. Các em đến từ nhiều trường THPT trên địa bàn TP.

Năm nay, ngoài học sinh 4 trường chuyên (THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Hùng Vương và Lê Quý Đôn), còn có học sinh đến từ 25 trường THPT không chuyên như Marie Curie, Trần Văn Giàu, Hùng Vương, Bình Tân, Ngô Quyền và Nam Kỳ Khởi Nghĩa...

Sự góp mặt của học sinh các trường không chuyên cho thấy sự lan tỏa của phong trào học tập, nỗ lực bền bỉ của thầy trò và sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo.

Ba học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tại lễ ra mắt. Ảnh: NQ

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM nói: “Đây là lần đầu tiên TP.HCM có một đội tuyển hùng hậu cả về số lượng và chất lượng, tham gia đầy đủ 12 môn thi”.

"Sau khi TP.HCM hợp nhất với Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương đã trở thành một siêu đô thị với nhiều điều kiện phát triển thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức trong tổ chức và chuẩn bị đội tuyển.

Tôi tin rằng với tinh thần trẻ trung, nhiệt huyết và quyết tâm, chúng ta sẽ vượt qua thử thách”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: NQ

Ông Hiếu bày tỏ niềm vui khi nhiều trường khu vực 1 có học sinh vào đội tuyển. Trong khi đó, khu vực 2 và 3 hiện tập trung ôn luyện riêng nên chưa có điều kiện tham gia đồng thời. “Giờ đây, chúng ta là một đội tuyển thống nhất, không phân biệt khu vực 1, 2 hay 3, tất cả đều là TP.HCM”, ông nói.

Năm nay, mỗi đội tuyển gồm 40 học sinh, cao nhất từ trước đến nay. Sở GD&ĐT đã đề xuất giữ nguyên tỉ lệ này, gồm 20 học sinh từ TP.HCM và 10 học sinh từ mỗi địa phương sáp nhập.

Thời gian tới, giáo viên của Sở GD&ĐT sẽ phối hợp cùng hiệu trưởng các trường THPT chuyên tổ chức 10 tuần ôn tập cho học sinh đội tuyển.

Ông Hiếu nhấn mạnh, dù không phải 100% học sinh đều đạt giải, nhưng việc được tập trung, học hỏi, giao lưu trong môi trường đội tuyển là cơ hội quý giá để các em định hướng tương lai.

"Kỳ thi sắp tới không chỉ là đích đến, mà còn là bước khởi đầu quan trọng cho các em" - ông Hiếu nhắn nhủ.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị các trường ưu tiên thời gian cho học sinh đội tuyển, sắp xếp lịch học trực tuyến phù hợp, hoặc học bù sau kỳ thi. Học sinh có thể linh hoạt tự học, học online cùng lớp, hoặc tự ôn tập.

Cố gắng đoạt giải để xét tuyển đại học

Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cùng đại diện các trường chụp hình lưu niệm với các học sinh đội tuyển. Ảnh: NQ

Phạm Gia Ngọc Linh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa lần đầu góp mặt trong đội tuyển toán quốc gia của TP.HCM.

Linh bắt đầu yêu thích môn toán từ năm lớp 8–9 và chỉ thật sự đầu tư khi lên cấp 3.

Sau khi “thi thử cho biết” ở lớp 11, Linh dành trọn 3 tháng hè để ôn luyện nghiêm túc. Trong khi bạn bè tập trung ôn thi đại học, Linh vẫn kiên trì theo đuổi đam mê toán học, hy vọng đọat giải và được xét tuyển thẳng vào đại học.

"Ban đầu, mục tiêu của em chỉ là đạt giải Nhất cấp TP. Nhưng sau khi xem kết quả vòng tuyển chọn, em quyết định đặt mục tiêu đạt giải quốc gia để tuyển thẳng vào đại học" - Linh bày tỏ.

Bùi Hoàng Minh, học sinh lớp 11 chuyên toán, THPT chuyên Lê Quý Đôn chia sẻ niềm vui và tự hào khi đại diện TP.HCM tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Là học sinh lớp 11, Minh sẽ phải cạnh tranh với các anh chị lớp 12 trong đội tuyển nhưng em rất tự tin: “Nếu em không nỗ lực từ giờ, sau này ôn đại học rất vất vả. Em chọn tập trung cho môn toán và luôn nỗ lực hết mình”.