Doanh nghiệp mang hơn 5.000 việc làm đến tận trường đại học tìm ứng viên 19/04/2026 13:46

(PLO)- Ngay tại trường đại học ở TP.HCM, nhiều doanh nghiệp lớn trực tiếp giới thiệu và phỏng vấn người lao động, sinh viên cho hàng ngàn vị trí việc làm hấp dẫn ở nhiều lĩnh vực.

Ngày 19-4, tại Đại học Kinh tế TP.HCM, hơn 60 doanh nghiệp đã trực tiếp tham gia Ngày hội Thực tập và Việc làm TP.HCM - Career Fair 2026 để tuyển dụng ứng viên với hơn 5.000 vị trí việc làm.

Các doanh nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực trọng điểm như tài chính - ngân hàng, kiểm toán, công nghệ, thương mại điện tử, sản xuất, logistics…,

Tại đây, hàng ngàn sinh viên, người lao động trên địa bàn TP.HCM và các khu vực lân cận được tiếp cận cơ hội việc làm chất lượng cao. Riêng với sinh viên, các em được trực tiếp trải nghiệm quy trình tuyển dụng thông qua các hoạt động phỏng vấn 1:1, tư vấn hướng nghiệp, hoàn thiện hồ sơ và phỏng vấn với nhà tuyển dụng. Qua đó, hiểu rõ hơn về yêu cầu thị trường, chủ động nâng cao năng lực; đồng thời doanh nghiệp cũng tiếp cận sớm nguồn nhân lực tiềm năng và tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo.

Đông sinh viên, người lao động tìm kiếm việc làm tại ngày hội. Ảnh: TK

Thông tin thêm về ngày hội, PGS.TS Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc phụ trách Đại học Kinh tế TP.HCM cho biết sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động UEH SHARING & GIVING - CAREER FAIR 2026 được đại học này tổ chức từ ngày 13 đến 19-4. Bên cạnh tạo cơ hội tìm kiếm và tìm hiểu việc làm cho người học, trường còn nhận được đóng góp gần 14 tỷ đồng từ cộng đồng doanh nghiệp, đối tác.

Nguồn lực này sẽ được nhà trường chuyển hóa thành các chương trình học bổng cho người học; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và môi trường học tập; thúc đẩy lan tỏa tri thức, chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; triển khai các dự án phục vụ cộng đồng, giáo dục xanh và chuyển đổi số.

PGS.TS Bùi Quang Hùng nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, giáo dục không thể phát triển một mình. Các doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng không chỉ đóng góp nguồn lực, mà đồng hành kiến tạo những giá trị dài hạn cho xã hội. Khi tri thức được lan tỏa đúng cách, đó sẽ là nền tảng bền vững nhất cho sự phát triển.