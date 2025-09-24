Tạo ấn tượng mạnh với nhà tuyển dụng ngay từ lần gặp đầu 24/09/2025 10:02

(PLO)- Tìm việc chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là khi bạn phải cạnh tranh với hàng chục, thậm chí hàng trăm ứng viên khác cho cùng một vị trí. Tuy nhiên, điều may mắn là bạn không cần phải xuất sắc nhất, chỉ cần biết cách tạo ấn tượng mạnh với nhà tuyển dụng đúng lúc, đúng chỗ.

Hồ sơ rõ ràng và chuyên nghiệp

Tạo hồ sơ ấn tượng khi tìm việc làm ở Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương… không chỉ giúp bạn nổi bật giữa hàng loạt ứng viên mà còn là cách thể hiện sự chuyên nghiệp và nghiêm túc của bạn với công việc. Một bản CV ngắn gọn, dễ đọc, trình bày rõ ràng kinh nghiệm và kỹ năng liên quan sẽ ngay lập tức ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng.

Thêm vào đó, đừng quên đính kèm thư xin việc ngắn gọn nhưng chân thành, cho thấy bạn thực sự quan tâm và đã tìm hiểu về vị trí cũng như công ty. Chỉ cần bạn dành chút thời gian để đầu tư cho hồ sơ của mình, đó đã là bước đầu tiên để tạo ấn tượng tốt và nâng cao cơ hội được mời phỏng vấn.

Kể câu chuyện về bản thân một cách tự nhiên

Khi nhà tuyển dụng hỏi “Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân không?”, hãy kể một câu chuyện ngắn gọn, chân thật và có điểm nhấn. Cụ thể, hãy chia sẻ về hành trình bạn đã đi qua, những gì bạn học được, kỹ năng nào bạn đang làm tốt và vì sao bạn muốn gắn bó với công việc này. Một câu chuyện chân thành, có cảm xúc và cho thấy bạn phù hợp với vị trí sẽ khiến nhà tuyển dụng nhớ đến bạn lâu hơn bất kỳ con số nào ghi trên hồ sơ.

Hiểu nhiều về công ty

Bên cạnh việc nắm rõ công ty hoạt động trong lĩnh vực nào, sản phẩm hoặc dịch vụ chính ra sao, bạn nên cố gắng tìm hiểu xem gần đây công ty có dự án nào đặc biệt, thành công nào nổi bật hay không. Thông tin này không chỉ giúp bạn trả lời phỏng vấn một cách tự tin và cụ thể mà còn cho thấy bạn thực sự quan tâm và đầu tư thời gian tìm hiểu.

Ngoài ra cũng đừng quên khám phá văn hóa công ty. Họ có môi trường làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp hay trẻ trung, sáng tạo? Họ chú trọng teamwork hay đánh giá cao sự độc lập? Biết được điều này giúp bạn hình dung xem mình có thực sự phù hợp với nơi đó không và đồng thời cũng là điểm cộng khi bạn chia sẻ trong buổi phỏng vấn rằng bạn hiểu và cảm thấy hào hứng với phong cách làm việc của họ.

Tự tin nhưng không kiêu căng

Việc bạn chia sẻ thành tích hay kinh nghiệm là điều nên làm miễn là cách bạn nói không khiến người nghe cảm thấy bạn đang khoe khoang hay tỏ ra hơn người. Một thái độ cầu thị, sẵn sàng học hỏi và biết lắng nghe sẽ giúp nhà tuyển dụng thấy bạn không chỉ có năng lực mà còn dễ hòa nhập và làm việc nhóm. Hãy thể hiện bản thân có năng lực nhưng đừng quên giữ sự khiêm tốn, đó mới là “combo” ghi điểm thật sự.

Đặt câu hỏi thông minh

Những câu hỏi liên quan đến định hướng phát triển của công ty, văn hóa làm việc hay kỳ vọng đối với vị trí ứng tuyển cho thấy bạn là người chủ động, có suy nghĩ dài hạn và thực sự quan tâm đến vai trò mình đang ứng tuyển. Ví dụ, hỏi rằng “Anh/chị mong đợi gì ở ứng viên trong 3 tháng đầu tiên?” hay “Đội nhóm mà em sẽ làm việc cùng thường phối hợp như thế nào?” là cách để thể hiện sự chuyên nghiệp, đồng thời tạo nên một cuộc trò chuyện hai chiều thoải mái và hiệu quả hơn.

Tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng không nhất thiết phải “làm màu” hay cố tỏ ra hoàn hảo đến mức không thật. Bạn không chỉ đang đi tìm một công việc mà còn đang tìm một nơi phù hợp để gắn bó và phát triển lâu dài. Và ngược lại, nhà tuyển dụng cũng muốn tìm một người đồng hành đúng nghĩa. Vậy nên cứ là chính mình, giữ sự chuyên nghiệp, bạn chắc chắn sẽ gặp được đúng nơi, đúng người để cùng tiến bước.