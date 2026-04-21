Cựu sinh viên truyền lửa khởi nghiệp và trao suất học bổng cho sinh viên 21/04/2026 21:20

(PLO)- Những suất học bổng không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự sẻ chia, niềm tin và kỳ vọng được gửi gắm từ các anh chị cựu sinh viên, doanh nhân HUTECH.

Ngày 21-4, nhân dịp kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Hội Cựu sinh viên, CLB Doanh nhân HUTECH cùng các đơn vị đồng hành trao 31 suất học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện. Mỗi suất học bổng trị giá 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó cũng tổ chức giao lưu cùng doanh nhân, với chủ đề "Dấu ấn doanh nhân HUTECH - Trưởng thành từ khát vọng”.

Tại lễ trao học bổng, PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng HUTECH đánh giá: Những suất học bổng này không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự sẻ chia, là niềm tin và kỳ vọng được gửi gắm từ các anh chị cựu sinh viên, doanh nhân HUTECH cùng các doanh nghiệp đối tác dành cho thế hệ sinh viên hôm nay.

PGS.TS Nguyễn Thanh Phương đánh giá sự hiện diện của TS Vũ Văn Hoàng – Chủ tịch Hội Cựu sinh viên, Chủ tịch CLB Doanh nhân HUTECH – là minh chứng sống động cho tinh thần “trưởng thành từ khát vọng”. Từ một sinh viên khóa đầu tiên của trường, đến một doanh nhân thành đạt, và hôm nay là người kết nối, dẫn dắt cộng đồng cựu sinh viên – hành trình của anh chính là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ sinh viên.

“Tôi tin rằng, chương trình ngày hôm nay sẽ không chỉ dừng lại ở những câu chuyện chia sẻ, mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp; truyền cảm hứng mạnh mẽ để các bạn sinh viên nuôi dưỡng khát vọng, dám ước mơ và dám hành động để kiến tạo tương lai của chính mình”, PGS.TS Nguyễn Thanh Phương chia sẻ.

Chia sẻ với sinh viên HUTECH, TS Vũ Văn Hoàng nhắn nhủ: "Dù một người có đạt được thành công ở mức độ nào, thì điều đầu tiên vẫn phải là biết cảm ơn và biết tri ân. Tri ân gia đình, tri ân những người đã đồng hành cùng mình và đặc biệt là tri ân thầy cô. Với tôi, cách tri ân ý nghĩa nhất chính là chia sẻ cho các bạn sinh viên – những đàn em của mình những kinh nghiệm mình đã trải qua.

Các bạn cần học hỏi từ thực tế, cần được kết nối, cần việc làm, cần tinh thần khởi nghiệp, đôi khi chỉ cần những sự hỗ trợ rất nhỏ nhưng đúng lúc – như một suất học bổng để có thể tiếp tục hành trình của mình", TS Hoàng khơi gợi.

Theo TS Hoàng, cộng đồng cựu sinh viên và doanh nhân HUTECH đã cùng nhau xây dựng những hoạt động sẻ chia không chỉ dành cho sinh viên trong trường, mà còn hướng ra cộng đồng xã hội. Từ việc hỗ trợ sinh viên, đến những hoạt động thiện nguyện dành cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa, những hoàn cảnh khó khăn… tất cả đều xuất phát từ một tinh thần chung: cho đi và lan tỏa.

"Tôi luôn tin rằng, một người thành công không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân, mà còn phải tạo ra giá trị cho cộng đồng. Giống như khi các bạn khởi nghiệp, để tạo ra một sản phẩm tốt cho xã hội, các bạn sẽ phải đánh đổi rất nhiều thời gian, công sức, thậm chí là cả sự thoải mái của bản thân. Chính sự cống hiến và tinh thần sẻ chia đó mới là nền tảng của thành công bền vững", TS Hoàng chia sẻ.