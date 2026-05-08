Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh năm 2026 08/05/2026 11:00

(PLO)- Theo hướng dẫn, kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh khối trường quân đội năm 2026 dự kiến diễn ra vào tuần thứ ba của tháng 6-2026.

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng vừa ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực (QDA) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối trường quân đội năm 2026.

Theo đó, kỳ thi nhằm đánh giá năng lực học sinh THPT phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ tuyển sinh cho các trường Quân đội và một số cơ sở đào tạo khác có nhu cầu.

Thí sinh đăng ký trực tuyến tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Quốc phòng ở địa chỉ https://qda.edu.vn. Ảnh chụp màn hình.

Đối tượng dự thi là thí sinh đang học lớp 12 hoặc đã tốt nghiệp THPT, đã tham gia sơ tuyển và được Ban Tuyển sinh quân sự địa phương, đơn vị hoặc nhà trường kết luận đủ điều kiện sơ tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự năm 2026. Tuy nhiên, thí sinh không bắt buộc phải tham gia kỳ thi nếu không có nguyện vọng.

Thí sinh đăng ký trực tuyến tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Quốc phòng ở địa chỉ https://qda.edu.vn từ 8 giờ ngày 11-5 đến 17 giờ ngày 20-5-2026.

Theo hướng dẫn, kỳ thi dự kiến diễn ra vào tuần thứ ba của tháng 6-2026. Thí sinh sẽ được bố trí dự thi theo khu vực thường trú hoặc nơi đóng quân đối với quân nhân.

Cụ thể, thí sinh khu vực phía Bắc sẽ dự thi tại Học viện Kỹ thuật Quân sự ở Hà Nội; khu vực miền Trung - Tây Nguyên thi tại Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa); khu vực phía Nam thi tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai).

Bài thi đánh giá năng lực gồm 3 phần với tổng cộng 150 câu hỏi. Phần 1 là Toán học và xử lý số liệu (tư duy định lượng), thời gian làm bài 80 phút. Phần 2 là Văn học - Ngôn ngữ (tư duy định tính), thời gian 55 phút. Phần 3 là Khoa học hoặc Tiếng Anh, thời gian 60 phút. Tổng điểm bài thi là 150 điểm.

Trong phần Khoa học, thí sinh được lựa chọn một trong các tổ hợp như Vật lý - Hóa học, Hóa học - Sinh học, Vật lý - Sinh học hoặc Lịch sử - Địa lý.

Lệ phí dự thi là 140.000 đồng. Thí sinh có thể thanh toán qua ứng dụng Viettel Money hoặc ứng dụng ngân hàng.

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng lưu ý thí sinh phải sử dụng căn cước công dân 12 số đã đăng ký sơ tuyển để tạo tài khoản dự thi; đồng thời cung cấp ảnh chân dung đúng quy định để phục vụ nhận diện và in phiếu báo điểm.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng quy định nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, phát tán đề thi hoặc mang thiết bị thu phát tín hiệu trái phép vào phòng thi. Các trường hợp vi phạm sẽ bị đình chỉ thi, hủy kết quả và xử lý theo quy định.

Theo kế hoạch, thí sinh có thể tra cứu điểm thi trực tuyến sau khoảng hai tuần kể từ ngày thi kết thúc và được cấp miễn phí một phiếu báo điểm bản giấy gửi qua đường bưu điện.