Tỉ lệ chọi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM 8 năm qua 31/03/2026 10:06

(PLO)- Thống kê cho thấy tỉ lệ chọi vào Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM 8 năm qua luôn ở mức cao, trong đó năm 2024 ghi nhận mức kỷ lục.

Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM, là một trong những trường chuyên có sức hút lớn tại TP.HCM.

Đây là trường chuyên duy nhất tại TP.HCM tổ chức kỳ thi độc lập với Sở GD&ĐT TP.HCM để tuyển sinh lớp 10 trên phạm vi cả nước.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm học 2025-2026. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Từ năm 2018, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào trường luôn ở mức cao với tỉ lệ chọi dao động từ 1/4 đến 1/6,5.

Dựa trên số liệu thống kê, tỉ lệ chọi cao nhất là năm 2024 với tỉ lệ 1/6,5, tiếp theo là năm 2025 với tỉ lệ 1/6. Điều này có nghĩa trung bình hơn 6 thí sinh dự thi mới có một em trúng tuyển. Mức thấp nhất trong giai đoạn này là năm 2022 với tỉ lệ 1/3,9.

Tỉ lệ chọi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu trong 8 năm qua. Ảnh: NQ

Năm học 2026-2027, trường tuyển 595 học sinh lớp 10 tại 2 cơ sở. Kỳ thi diễn ra ngày 23 và 24-5.

Lịch thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu. (Ảnh chụp màn hình)

Cơ sở An Đông (địa điểm học: 153 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, tổ chức theo hình thức học 2 buổi/ngày không có bán trú) gồm 7 lớp chuyên: Toán (1 lớp), tin học (1 lớp), vật lý (1 lớp), hóa học (1 lớp), sinh học (1 lớp), tiếng Anh (1 lớp) và ngữ văn (1 lớp). Tổng chỉ tiêu là 245 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Cơ sở Đông Hòa (địa điểm học: Khu đô thị ĐHQG-HCM, tổ chức theo hình thức học 2 buổi/ngày có bán trú) gồm 10 lớp chuyên: Toán (2 lớp), tin học (1 lớp), vật lý (1 lớp), hóa học (1 lớp), sinh học (1 lớp), tiếng Anh (2 lớp) và ngữ văn (2 lớp). Tổng chỉ tiêu là 350 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Thí sinh bắt buộc dự thi ít nhất 4 bài thi, trong đó có 3 bài thi môn không chuyên (toán, ngữ văn và tiếng Anh) và 1 bài thi môn chuyên lựa chọn trong số các môn sau: Toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh.

Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến tại Cổng đăng ký tuyển sinh của trường theo đường link: https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/.

Thời gian đăng ký: Từ 08g00 ngày 04-5-2026 đến 17g00 ngày 10-5-2026 (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật).