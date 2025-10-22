Sở GD&ĐT TP.HCM công bố cấu trúc đề thi vào lớp 10 22/10/2025 09:34

Năm học này, ngoài Văn, Toán, Sở GD&ĐT TP.HCM tiếp tục chọn tiếng Anh làm môn thi thứ 3.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm học 2025-2026. Ảnh: NQ

Môn Ngữ Văn

Phạm vi và định hướng đánh giá

+ Đọc hiểu:

Nguồn trích dẫn: Ngữ liệu ngoài sách giáo khoa

Loại văn bản: Văn bản văn học và một trong hai loại: văn bản nghị luận hoặc văn bản thông tin.

Dung lượng: Tổng độ dài của các ngữ liệu trong đề thi không quá 1.300 chữ.

+ Viết:

-Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ). Một trong hai yêu cầu cần đạt:

Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ hoặc một đoạn thơ.

Viết đoạn văn phân tích nội dung chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm và hiệu quả thẩm mĩ của nó.

-Viết bài văn. Một trong hai yêu cầu cần đạt:

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống, trình bày rõ vấn đề và ý kiến (đồng tình hay phản đối) của người viết về vấn đề đó; nêu được lí lẽ và bằng chứng thuyết phục.

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết; trình bày giải pháp khả thi và có sức thuyết phục.

Cấu trúc đề

-Phần 1: (5 điểm): Đọc hiểu văn bản văn học và viết đoạn văn

Câu 1 (3,0 điểm): Đọc hiểu

Câu 2 (2,0 điểm): Viết đoạn văn

-Phần 2 (5,0 điểm): Đọc hiểu văn bản nghị luận hoặc văn bản thông tin và viết bài văn nghị luận xã hội

Câu 1 (1,0 điểm): Đọc hiểu

Câu 2 (4,0 điểm): Viết bài văn nghị luận xã hội

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý đề thi được xây dựng theo định hướng tích hợp giữa đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực viết, nội dung trong phần viết có liên quan đến văn bản ở phần đọc hiểu.

Trong đề có 1 câu hỏi tiếng Việt. Một số kiến thức tiếng Việt cần lưu ý gồm biện pháp tu từ ẩn dụ, hoán dụ, nói quá, nói giảm nói tránh, đảo ngữ; từ tượng hình và từ tượng thanh; thành phần biệt lập trong câu; nghĩa tường minh và hàm ẩn; câu khiến, câu cảm,

Môn Toán

Phạm vi và định hướng đánh giá

Nội dung kiểm tra nhằm mục đích đánh giá các năng lực toán học gồm Tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học, mô hình hoá toán học.

Nội dung kiểm tra đánh giá nhằm giúp học sinh định hướng một số kiến thức, kỹ năng khi vào cấp THPT.

Cấu trúc đề thi:

-Bài 1: (1,5 điểm) Cho hàm số y = ax2

Vẽ đồ thị (P) của hàm số trên

Tìm những điểm thuộc (P) thoả điều kiện cho trước.

-Bài 2: (1 điểm) Cho phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0

Tìm điều kiện có nghiệm của phương trình

Vận dụng hệ thức Viet, tính giá trị biểu thức liên quan đến các nghiệm.

-Bài 3 (1,5 điểm) Dạng toán thực tế liên quan đến xác suất, thống kê.

-Bài 4: (1 điểm)

Viết biểu thức A biểu diễn theo một đại lượng x nào đó trong bài toán thực tế

Tìm giá trị của x để A thoả điều kiện nào đó

-Bài 5 (1 điểm) Dạng toán thực tế liên quan đến hình học

Chu vi, diện tích tam giác, tứ giác, độ dài cung tròn, chu vi đường tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn, hình viên phân, hình vành khăn.

Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích các hình khối trong thực tế.

-Bài 6 (1 điểm) Dạng toán thực tế liên quan đến phương trình, bất phương trình, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

-Bài 7 (3 điểm) Bài toán hình học phẳng gồm 3 câu

Chứng minh 4 điểm thuộc đường tròn, các yếu tố song song, vuông góc, bằng nhau.

Chứng minh hệ thức, các yếu tố bằng nhau, thẳng hàng, đồng quy.

Tính toán độ dài, chu vi, diện tích, số đo góc.

Môn tiếng Anh

Phạm vi và định hướng đánh giá

Việc đánh giá không dựa trên kiến thức thuộc lòng về ngữ pháp và từ vựng, yêu cầu đánh giá được khả năng hiểu và vận dụng kiến thức ngôn ngữ vào ngữ cảnh phù hợp.

Đề thi tập trung vào đánh giá ngữ âm (cách phát âm, cách đặt dấu nhấn từ); từ vựng, ngữ pháp; giao tiếp; viết; đọc.

Cấu trúc đề

- Phần 1 (1 điểm): Ngữ âm (từ câu 1 đến câu 4)

- Phần 2 (3 điểm): Từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp (từ câu 5 đến câu 16)

- Phần 3 (4 điểm): Viết (viết dạng đúng của từ gồm các câu hỏi từ câu 29 đến câu 34; viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn gồm câu 35, 36; viết câu gồm câu 37, 38, 39, 40)

- Phần 4 (3 điểm): Đọc hiểu (đọc và điền từ gồm câu hỏi từ câu 17 đến câu 22; đọc hiểu trả lời câu hỏi từ câu 23 đến câu 28).

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý, năm nay đề thi sẽ có 2 câu hỏi mới về viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn. Câu hỏi này kiểm tra khả năng đọc chú thích trong tự điển để tìm kiếm thông tin ngôn ngữ và vận dụng kiến thức của học sinh.

Đề thi môn tiếng Anh có 20% câu hỏi nhận biết, 40% thông hiểu và 40% vận dụng.