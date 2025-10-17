TP.HCM công bố 3 môn thi vào lớp 10 17/10/2025 11:11

(PLO)- Cấu trúc 3 môn thi vào lớp 10 gồm Toán, Văn, Ngoại ngữ sẽ được Sở GD&ĐT TP.HCM công bố trong tháng 10.

Sáng 17-10, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có những thông tin về kỳ thi vào lớp 10.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 vẫn giữ ổn định 3 môn thi gồm Văn, Toán và Ngoại ngữ.

Trong tháng 10, Sở GD&ĐT sẽ công bố cấu trúc, yêu cầu đánh giá, bản năng lực, cấp độ tư duy của đề thi vào lớp 10. Việc công bố sớm để giáo viên xây dựng chương trình ôn tập cho học sinh.

Riêng một số khu vực đặc thù như xã đảo Thạnh An, các trường được xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ GD&ĐT, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp.

Riêng với thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp).

Môn này do Sở GD&ĐT lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, gồm: Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học.

Tuy nhiên, các tỉnh, thành không được chọn một môn quá ba năm liên tiếp, kể từ 2025. Thời gian công bố môn thi thứ ba sau khi kết thúc học kỳ I, không muộn hơn 31-3 hàng năm.

Đến thời điểm này, TP.HCM là địa phương sớm nhất chốt 3 môn thi vào lớp 10.

Sau hợp nhất, TP.HCM là siêu đô thị về giáo dục với hơn 3000 trường học và 2,6 triệu học sinh.