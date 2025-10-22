Giáo dục

Nóng: Sở GD&ĐT TP.HCM công bố đề tham khảo thi vào lớp 10

(PLO)- Sáng 22-10, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố đề tham khảo thi vào lớp 10.
Kỳ thi vào lớp 10 năm nay, Sở GD&ĐT TP.HCM vẫn giữ ổn định 3 môn gồm Văn, Toán và Ngoại ngữ.

Đề thi các môn như sau:

Đề thi môn Văn:

bb10eb5f0e8583dbda94.jpg
6039072ef2f47faa26e5.jpg
Đề tham khảo thi vào lớp 10 môn Văn

Đề thi môn Toán

0cdfd2f5272faa71f33e.jpg
66804fa8ba72372c6e63.jpg
Đề tham khảo môn Toán thi vào lớp 10
2d42bf6c4ab6c7e89ea7.jpg
5119ad3458eed5b08cff.jpg
2705bf254affc7a19eee.jpg
d4e439a7a87d25237c6c.jpg
Đề tham khảo môn tiếng Anh thi vào lớp 10

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ GD&ĐT, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp.

Riêng với thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp).

Môn này do Sở GD&ĐT lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, gồm: Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học.

Tuy nhiên, các tỉnh, thành không được chọn một môn quá ba năm liên tiếp, kể từ 2025. Thời gian công bố môn thi thứ ba sau khi kết thúc học kỳ I, không muộn hơn 31-3 hàng năm.

Đến thời điểm này, TP.HCM là địa phương sớm nhất chốt 3 môn thi vào lớp 10.

Sau hợp nhất, TP.HCM là siêu đô thị về giáo dục với hơn 3000 trường học và 2,6 triệu học sinh.

NGUYỄN QUYÊN
