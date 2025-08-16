Thời gian công bố điểm chuẩn đại học năm 2025

Năm nay, qua thống kê của Bộ GD&ĐT, gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, với tổng số khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Như vậy, trung bình, một em chọn gần 9 nguyện vọng, tăng mạnh so với mọi năm.
Hôm nay (16-8), các đơn vị bắt đầu tải cơ sở dữ liệu trên hệ thống và tổ chức xét tuyển.
Từ ngày 17 đến 20-8, Bộ GD&ĐT tải kết quả xét tuyển ở tất cả phương thức lên hệ thống, quá trình lọc ảo diễn ra 6 lần để cho ra kết quả cuối cùng. Quy trình này nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng.
Sau quá trình lọc ảo, theo kế hoạch từ 17 giờ ngày 20-8 đến 17 giờ ngày 22-8, các trường đã học sẽ công bố điểm chuẩn.
Chi tiết như sau:
Thí sinh phải xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến
Bộ GD&ĐT quy định, các cơ sở đào tạo phải quy định tất cả thí sinh xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống, trước khi nhập học tại cơ sở đào tạo.
Đối với thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét tuyển, các trường hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống trong thời gian quy định.
Trên cơ sở số thí sinh xác nhận nhập học, các trường tổ chức xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định.
Các trường không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22-8 và không được kết thúc xác nhận nhập hoặc hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ ngày 30-8-2025 (kể cả đối với các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài).