Thời gian công bố điểm chuẩn đại học năm 2025 16/08/2025 15:00

(PLO)- Sau quá trình lọc ảo, từ 17 giờ ngày 20-8 đến 17 giờ ngày 22-8, các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn.

Năm nay, qua thống kê của Bộ GD&ĐT, gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, với tổng số khoảng 7,6 triệu nguyện vọng. Như vậy, trung bình, một em chọn gần 9 nguyện vọng, tăng mạnh so với mọi năm.

Các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn chậm nhất trước ngày 22-8. Ảnh: NGUYỆT NHI

Hôm nay (16-8), các đơn vị bắt đầu tải cơ sở dữ liệu trên hệ thống và tổ chức xét tuyển.

Từ ngày 17 đến 20-8, Bộ GD&ĐT tải kết quả xét tuyển ở tất cả phương thức lên hệ thống, quá trình lọc ảo diễn ra 6 lần để cho ra kết quả cuối cùng. Quy trình này nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển 1 nguyện vọng.

Sau quá trình lọc ảo, theo kế hoạch từ 17 giờ ngày 20-8 đến 17 giờ ngày 22-8, các trường đã học sẽ công bố điểm chuẩn.

Chi tiết như sau:

Quy trình lọc ảo xét tuyển đại học năm 2025. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH