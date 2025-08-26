Sai sót trong xét tuyển đại học: Bộ GD&ĐT lên tiếng 26/08/2025 18:16

(PLO)- Bộ GD&ĐT cho rằng với khối lượng dữ liệu lớn, việc xảy ra sai sót trong xét tuyển đại học là điều khó tránh khỏi. Với việc cử cán bộ trực đường dây nóng, hầu hết các trường hợp đã được giải quyết kịp thời.

Chiều tối 26-8, Bộ GD&ĐT đã có phản hồi sau những phản ánh của báo chí về sai sót trong xét tuyển đại học năm nay, trong đó có việc nhiều thí sinh từ đỗ thành trượt hoặc trượt tất cả các nguyện vọng dù đủ điểm trúng tuyển.

Bộ GD&ĐT cho biết mọi sai sót trong xét tuyển địa học đều được giải quyết kịp thời. Ảnh: NGUYỆT NHI

Nguyện vọng xét tuyển tăng 2 lần so với năm ngoái

Theo Bộ GD&ĐT, năm 2025, tổng số thí sinh đăng ký dự thi lên tới 852.000, với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 400 trường đại học, cao đẳng trong cả nước.

Quy chế tuyển sinh cho phép thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng và không cần chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển, hệ thống phần mềm xét tuyển sẽ tự lựa chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển có lợi nhất cho thí sinh.

Do vậy, tổng số nguyện vọng thực tế phải xét tuyển trên hệ thống lên tới trên 50 triệu (mỗi nguyện vọng ngành xét theo từng phương thức, tổ hợp xét tuyển được coi như một nguyện vọng trên hệ thống), tăng khoảng 2 lần so với năm 2024.

Để phục vụ yêu cầu cao hơn của năm 2025, hệ thống phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung (trong đó có hệ thống xét tuyển, lọc ảo) đã được nâng cấp, mặc dù ban đầu cũng có tình trạng quá tải, nhưng đã được khắc phục kịp thời và hoàn thành xử lí, cung cấp dữ liệu cho các trường để công bố đúng thời hạn vào ngày 22-8.

Bộ GD&ĐT cũng tăng thời gian, số lần lọc ảo để các trường rà soát kĩ dữ liệu, giảm thiểu sai sót. Đồng thời, sau khi công bố điểm chuẩn, các trường tiếp tục cần 2 đến 3 ngày để rà soát, sửa lỗi và hoàn thiện danh sách thí sinh trúng tuyển, thông báo cho thí sinh, đồng thời cập nhật lên hệ thống của Bộ GD&ĐT phục vụ thí sinh xác nhận nhập học.

Việc xảy ra sai sót là khó tránh khỏi

Bộ GD&ĐT cho biết với khối lượng dữ liệu rất lớn cùng với các phương thức, điều kiện tuyển sinh rất đa dạng của các trường đại học, cao đẳng, việc xảy ra sai sót là khó tránh khỏi, dù ở một tỉ lệ rất nhỏ.

Cũng như các năm trước, những sai sót này chủ yếu do sai sót ở dữ liệu đầu vào tuyển sinh (phương thức tuyển sinh, điều kiện, tiêu chí xét tuyển đại học, minh chứng ưu tiên của thí sinh, chứng chỉ ngoại ngữ…), một số sai sót do thao tác bằng tay của một số trường trong quá trình xét tuyển.

Tuy nhiên, do sự chuẩn bị kĩ, rút kinh nghiệm từ các năm trước, số lượng sai sót thực tế giảm hẳn so với năm 2024.

Tổ chức trực đường dây nóng

Nắm bắt tình hình, Bộ GD&ĐT và các trường đại học, cao đẳng đều cử cán bộ trực đường dây nóng để nhận phản ánh, thắc mắc của thí sinh và phụ huynh qua nhiều kênh và phối hợp xử lí, giải quyết ngay vì quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Từ tối ngày 23-8 đến nay, mỗi ngày bộ phận phụ trách tuyển sinh của Bộ nhận được và chuyển các trường xử lý khoảng 20 đến 30 phản ánh của thí sinh qua tất cả các kênh.

Theo quy chế tuyển sinh, việc giải quyết sai sót thuộc trách nhiệm của các trường, trong trường hợp cần thiết Bộ sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và chỉ đạo các trường đại học khác phối hợp xử lý.

Qua lắng nghe ý kiến phản ánh về sai sót lớn của một số cơ sở giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời. Cho đến nay, hầu hết các trường hợp sai sót đã được giải quyết đúng quy định.

Bộ GD&ĐT khẳng định: Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025 đến thời điểm hiện tại diễn ra đúng tiến độ, yêu cầu, đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Hệ thống tuyển sinh chung năm nay hoạt động ổn định. Những trường hợp chưa truy cập được thông tin trong những ngày qua là do các trường chưa hoàn thành rà soát, hoàn thiện dữ liệu. Những trường hợp có sai sót đều được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Tất cả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chắc chắn sẽ được thông báo trúng tuyển kịp thời để nhập học đúng thời hạn.