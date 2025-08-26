Xét tuyển đại học: 1 ngôi trường có hàng loạt em đậu ngành y 26/08/2025 15:37

(PLO)- Trong đợt xét tuyển đại học vừa rồi, Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông có 100% học sinh 4 lớp ban B (Toán, Hoá, Sinh) đậu vào các đại học Y lớn ở phía Nam.

Ngày 26-8, đại diện Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông cho biết trường có 6 lớp ban B. Trong đợt xét tuyển đại học vừa qua, học sinh 4 lớp gồm 12B1, 12B2, 12B3, 12B4 đậu tuyệt đối vào ngành y, 2 lớp còn lại tỉ lệ đậu hơn 90%.

Kết quả đậu đại học của 6 lớp ban B trong đợt xét tuyển vừa rồi. NGUỒN: NTCC

Lựa chọn của các em tập trung vào Trường Đại học Y dược TP.HCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Khoa học sức khoẻ - Đại học Quốc gia TP.HCM; Trường Đại học Y dược Cần thơ, các trường y khác.

Theo thống kê từ trường, trong đợt xét tuyển đại học vừa rồi, có 119 em đậu vào Trường Đại học Y dược TP.HCM, 118 em đậu vào Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM; 95 em đậu vào Trường Đại học Kinh tế TP.HCM; 65 em đậu vào Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; 44 em đậu vào Trường Đại học Ngoại thương - cơ sở phía Nam, 31 em đậu vào Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP.HCM...

Trong cả nước, ít lớp nào có 100% học sinh đậu trường Y. Để đạt được thành tích trên, các học sinh theo lớp trên được chọn lựa và trải qua nhiều đợt kiểm tra rất nghiêm ngặt.

Thống kê số lượng học sinh trúng tuyển trong đợt xét tuyển đại học vừa rồi. NGUỒN: NTCC

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thủ khoa khối B00 với điểm tuyệt đối 30/30 là em Trần Đức Tài, thuộc hệ thống này. Năm ngoái, thủ khoa A01 (Toán, Lý, Anh) là em Nguyễn Hạo Thiên với 29,6 điểm cũng là học sinh trường Lê Thánh Tông.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, học sinh trúng tuyển đại học phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, chậm nhất đến 17 giờ ngày 30-8. Thí sinh không thực hiện bước này xem như từ chối theo học.

Bên cạnh đó, các đại học còn yêu cầu thí sinh thực hiện thêm bước này trên hệ thống riêng của trường. Do đó, tân sinh viên cần chuẩn bị các loại giấy tờ, khoản học phí theo đúng thông báo nhập học để hoàn tất thủ tục.