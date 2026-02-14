Xã hội

Công an tỉnh An Giang hỗ trợ người dân về quê đón Tết Nguyên đán

(PLO)- Những hoạt động đầy ý nghĩa và thiết thực của Công an tỉnh An Giang đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn đi làm ăn xa trên đường trở về quê đón Tết.

﻿ cong-an-an-giang-ve-que-an-tet-7.jpg﻿﻿
﻿ cong-an-an-giang-ve-que-an-tet-1.jpg
Nhằm tiếp sức cho người dân trên đường về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 14-2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp), Chi đoàn Thanh tra Công an tỉnh An Giang phối hợp với Đoàn cơ sở Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Nao (thuộc Phòng CSGT), Ban Phụ nữ Công an tỉnh, Chi đoàn Công an phường Mỹ Thới và Phường đoàn Bình Đức tổ chức “Điểm hỗ trợ người dân về quê ăn Tết” trên quốc lộ 91.
cong-an-an-giang-ve-que-an-tet-3.jpg
Trong buổi sáng, lực lượng công an﻿, phụ nữ, đoàn viên thanh niên đã phát 2.000 chai nước suối, 2.000 chiếc khăn lạnh miễn phí cho người dân.
cong-an-an-giang-ve-que-an-tet-6.jpg
cong-an-an-giang-ve-que-an-tet-5.jpg
cong-an-an-giang-ve-que-an-tet-4.jpg
Các đơn vị còn hỗ trợ kiểm tra xe, bơm vá và đổ 200 lít xăng miễn phí cho các phương tiện nhằm đảm bảo an toàn cho bà con trên đường về quê.
cong-an-an-giang-ve-que-an-tet-2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh còn tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn người dân tham gia giao thông﻿ an toàn... Qua đó, nhằm nâng cao ý thức cho bà con khi tham gia giao thông trong cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các Lễ hội đầu Xuân, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
cong-an-an-giang-ve-que-an-tet-8.jpg
Sáng cùng ngày, Đoàn cơ sở Trạm Cảnh sát đường thủy﻿Vàm Nao phối hợp các lực lượng tổ chức thăm, tặng 10 phần quà Tết cho người dân khó khăn tại phường Mỹ Thới; mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.
CHÂU ANH
từ khóa

#về quê đón tết #công an #an giang #công an hỗ trợ dân #tết nguyên đán bính ngọ

