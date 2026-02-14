Công an tỉnh An Giang hỗ trợ người dân về quê đón Tết Nguyên đán
(PLO)- Những hoạt động đầy ý nghĩa và thiết thực của Công an tỉnh An Giang đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn đi làm ăn xa trên đường trở về quê đón Tết.
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
Nhằm tiếp sức cho người dân trên đường về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 14-2 (nhằm ngày 27 tháng Chạp), Chi đoàn Thanh tra Công antỉnh An Giang phối hợp với Đoàn cơ sở Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Nao (thuộc Phòng CSGT), Ban Phụ nữ Công an tỉnh, Chi đoàn Công an phường Mỹ Thới và Phường đoàn Bình Đức tổ chức “Điểm hỗ trợ người dân về quê ăn Tết” trên quốc lộ 91.
Các đơn vị còn hỗ trợ kiểm tra xe, bơm vá và đổ 200 lít xăng miễn phí cho các phương tiện nhằm đảm bảo an toàn cho bà con trên đường về quê.