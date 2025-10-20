Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 tôn vinh phụ nữ Việt Nam tại Nam Sudan 20/10/2025 11:02

(PLO)- Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã tổ chức các hoạt động nhăm tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam kiên cường, nhân hậu.

Hội Phụ nữ cơ sở Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC 2.7) đã tổ chức buổi giao lưu văn hóa – tọa đàm chuyên đề với chủ đề Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần trong thảm họa và tình huống khẩn cấp tại Bentiu, Nam Sudan.

Hoạt động này nhằm Hưởng ứng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2025), 25 năm Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh (31-10-2000 – 31-10-2025), đồng thời nhân Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới (10-10).

Tọa đàm chuyên đề tại Bentiu, Nam Sudan.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp, có sự tham dự của đại diện nữ quân nhân các đơn vị bạn trong Phân khu UNITY cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.7.

Đây là dịp tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam kiên cường, nhân hậu, đồng thời tăng cường sự gắn kết, hiểu biết giữa các lực lượng gìn giữ hòa bình đang công tác tại Phái bộ Liên hợp quốc Nam Sudan.

Các nam quân nhân BVDC 2.7 đảm nhiệm vai trò phục vụ và biểu diễn văn nghệ dành tặng đồng đội nữ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tá CN Trương Mai Hoa – Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở BVDC 2.7 – ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh vai trò tiên phong của phụ nữ trong công tác gìn giữ hòa bình, phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Những chia sẻ của chị đã khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến trong mỗi nữ quân nhân đang làm nhiệm vụ xa Tổ quốc.

Đại diện nữ quân nhân các đơn vị bạn trong Phân khu UNITY ghi lại khoảnh khắc tại sự kiện.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tá, bác sĩ Đinh Vũ Ngọc Ninh – Phó Giám đốc chuyên môn BVDC 2.7 – chủ trì buổi tọa đàm Chăm sóc sức khỏe tinh thần cho phụ nữ – Stress and Management.

Nội dung tọa đàm mang đến nhiều kiến thức thực tế và lời khuyên hữu ích giúp quân nhân, đặc biệt là nữ cán bộ y tế, duy trì tinh thần tích cực trong điều kiện công tác xa nhà, khắc nghiệt. Phần thảo luận nhận được sự hưởng ứng sôi nổi và phản hồi tích cực từ các đại biểu tham dự.

Ngày Phụ nữ Việt Nam đặc biệt của các nữ cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.7.

Không chỉ dừng lại ở phần tọa đàm, chương trình giao lưu còn có nhiều hoạt động phong phú như chia sẻ kinh nghiệm của các nữ quân nhân trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, biểu diễn văn nghệ – trình tấu sáo, guitar, hát tập thể – và giao lưu ẩm thực truyền thống Việt Nam.

Đặc biệt, các nam quân nhân BVDC 2.7 đảm nhiệm vai trò phục vụ và biểu diễn văn nghệ dành tặng đồng đội nữ – một nét đẹp tinh tế thể hiện tinh thần đồng đội, sự trân trọng và sẻ chia chân thành.

Đại diện nữ quân nhân các đơn vị bạn trong Phân khu UNITY cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.7.

Đại diện các đơn vị bạn bày tỏ sự cảm phục trước bản lĩnh, tinh thần và nét duyên dáng của nữ quân nhân Việt Nam.

Họ chia sẻ rằng qua buổi giao lưu, họ hiểu thêm về văn hóa Việt Nam và cảm nhận được “trái tim nhân hậu cùng sức mạnh mềm” mà phụ nữ Việt mang đến cho hòa bình và nhân loại.