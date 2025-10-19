Ngày Phụ nữ Việt Nam đặc biệt ở châu Phi 19/10/2025 06:03

(PLO)- Hướng tới Ngày Phụ nữ Việt Nam, những “bông hồng thép” của Đội Công binh số 4 đã lan tỏa phẩm chất phụ nữ Việt Nam trên mảnh đất châu Phi.

Những ngày này, khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2025) và 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 – 20-10-2025), tại Abyei - một vùng đất xa xôi đầy nắng gió và thử thách, những người phụ nữ đặc biệt trong màu áo lính của Đội Công binh số 4 cũng đang chuẩn bị cho ngày kỷ niệm của riêng mình.

Giữa bối cảnh đặc thù và hiểm nguy, nơi tiếng súng và điều kiện sống thiếu thốn vẫn còn hiện hữu, các nữ quân nhân mũ nồi xanh đã và đang khẳng định vai trò kép không thể thay thế.

Không chỉ vững vàng về chuyên môn từ quân y chăm sóc sức khỏe, thông tin liên lạc đảm bảo kết nối đến hậu cần đảm bảo nhu yếu phẩm và sinh hoạt - các nữ quân nhân còn là “linh hồn” của các hoạt động kết nối cộng đồng, kiến tạo nên một cầu nối vững chắc giữa Lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với người dân địa phương.

Các nữ quân nhân Đội Công binh số 4 làm bánh nhân dịp kỷ niệm ngày 20-10.

Kế hoạch kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam tại Abyei được Đảng ủy, chỉ huy Đội Công binh số 4 tổ chức mang một ý nghĩa đặc biệt, được chuẩn bị bằng chính tâm huyết, sự sáng tạo và tinh thần vượt khó của những người lính giữa vùng đất châu Phi còn nhiều thiếu thốn.

Nét độc đáo nằm ở chính những sản phẩm được tạo ra từ tình cảm và sự tự lực: Những bông hoa đồng nội do các nữ quân nhân tự tay vun trồng hằng nay trở thành những món quà quý giá, giản dị mà đầy ý nghĩa.

Hương vị quê nhà được tái hiện qua những chiếc bánh cổ truyền mang phong cách hiện đại, làm ra từ những đôi bàn tay khéo léo của Hội phụ nữ.

Thay vì những bài phát biểu trang trọng, các nữ quân nhân chọn cách lan tỏa hình ảnh Việt Nam đất nước, con người qua những tà áo dài màu thiên thanh thướt tha dưới sắc nắng rực rỡ của châu Phi, biến buổi lễ thành một bức tranh văn hóa sống động, xóa đi khoảng cách địa lý và khẳng định bản sắc giữa Phái bộ UNISFA.

“Đây là ngày 20-10 đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi. Lần đầu xa nhà, xa bạn bè cảm giác nhớ nhung là không thể tránh khỏi, nhưng được đón ngày lễ trong vòng tay của những đồng chí, đồng đội chung một trái tim yêu hòa bình bản thân thấy vững tin hơn. Đặc biệt, trong những lần tiếp xúc với người dân địa phương, nhìn thấy những nụ cười, những ánh mắt hy vọng, những cái nắm tay thật chặt của người dân nơi đây tôi biết rằng sự hy sinh nhỏ bé của mình là vô cùng ý nghĩa”- Thiếu tá Khuất Thị Huyền chia sẻ.

Các hoạt động hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam của các nữ quân nhân Đội Công binh số 4 không dừng lại ở hình thức mà luôn đi sâu vào thực tế đời sống cộng đồng.

Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Abyei, Chi hội Phụ nữ của Đội đã nhanh chóng thực hiện các buổi gặp gỡ và làm quen với các trẻ em địa phương; tìm hiểu các nhu cầu, khảo sát địa bàn dân cư; tổ chức buổi trao tặng nhu yếu phẩm và lương thực cho học sinh tại Trường cấp II Abyei, cung cấp nước sạch cho người dân địa phương.

Chi hội Phụ nữ Đội Công binh số 4 trao quà cho học sinh Trường cấp 2 Abyei nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Chính sự tận tâm trong những hoạt động thiết thực này đã xóa nhòa khoảng cách, xây dựng nên một lòng tin vững chắc và bền bỉ giữa những người lính mũ nồi xanh Việt Nam với người dân nơi đây.

Sự hiện diện của những người nữ quân nhân Việt Nam tại Abyei không chỉ khẳng định cam kết của Việt Nam đối với sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc mà còn góp phần thay đổi nhận thức về vai trò của phụ nữ trong môi trường quân sự đầy thử thách.

Những “bông hồng thép” của Đội Công binh số 4 không chỉ tiếp nối bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới mà còn là nhân tố lan tỏa phẩm chất phụ nữ Việt Nam trên mảnh đất châu Phi đầy thử thách.