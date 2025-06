Công an TP Cần Thơ khẳng định trong quá trình sáp nhập, công an vẫn tiếp nhận hồ sơ bình thường 19/06/2025 19:05

(PLO)- Công an TP Cần Thơ khẳng định không có việc ngừng tiếp nhận hồ sơ trên cổng dịch vụ công Bộ Công an. Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị phường, xã nhanh chóng thu hồi các thông báo không chính xác.

Chiều 19-6, PLO nhận được phản ánh của người dân về việc Công an phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ ra thông báo ngưng tiếp nhận hồ sơ.

Thông báo ngưng nhận hồ sơ từ ngày 20-6 của Công an phường Tân An. Ảnh người dân cung cấp.

Theo đó, thông báo nêu, "Công an phường Tân An ngưng tiếp nhận hồ sơ từ ngày 20-6-2025 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Sau khi sáp nhập, ngày 1-7-2025, bộ phận tiếp dân phường Ninh Kiều đi vào hoạt động, công dân liên hệ để được hỗ trợ".

Ngày 16-6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết sắp xếp, thành lập 103 phường, xã của TP Cần Thơ mới. Trong đó, phường Ninh Kiều được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Tân An, Thới Bình và Xuân Khánh.

Tối 19-6, thông tin với PLO, phía Công an TP Cần Thơ khẳng định không có việc ngừng tiếp nhận hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an kể từ ngày 20-6-2025 như một số thông báo trước đó.

Theo Công an TP Cần Thơ, thông tin gây hiểu lầm là do một số công an phường hiểu sai hướng dẫn từ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị phường, xã nhanh chóng thu hồi các thông báo không chính xác, đồng thời chấn chỉnh lại công tác truyền đạt thông tin.

Công an TP Cần Thơ nhấn mạnh: Trong quá trình sắp xếp, sáp nhập tổ chức công an cấp cơ sở, các thủ tục hành chính vẫn được tiếp nhận và giải quyết bình thường một cách liên tục, không gián đoạn. Việc bảo đảm quyền lợi của người dân luôn là ưu tiên hàng đầu.

Trước đó, khi dự buổi vận hành thử hoạt động của xã Trường Xuân mới sáng 19-6, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã nói các xã hiện tại vẫn hoạt động bình thường đến hết ngày 30-6. Do đó, các địa phương “vẫn phải tiếp tục thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân hiệu quả nhất, không ngơi nghỉ một giây, một phút nếu người dân có yêu cầu, không vì sáp nhập mà kêu chờ đi là không được”.