Tình tiết mới vụ nam sinh lớp 12 tử vong, cựu thiếu tá CSGT bị khởi tố 24/04/2026 20:26

Ngày 24-4, Fanpage Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) đã công bố thêm thông tin về vụ tai nạn ở Đắk Lắk khiến nam sinh lớp 12 tử vong và cựu thiếu tá CSGT bị khởi tố.

Clip được cho là em Q chạy xe tốc độ cao trước khi xảy ra tai nạn.

Theo Cục CSGT, vụ tai nạn xảy ra lúc 11 giờ 29 phút tại quốc lộ 29, thuộc buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk khiến em VĐQ (18 tuổi, ngụ xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) tử vong.

Em Q điều khiển xe máy 47AB-325.78 có dung tích xi lanh dưới 50 cm3. Chủ xe là anh trai ruột của nạn nhân.

Thời điểm xảy ra tai nạn, em Q đủ điều kiện để điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh 50 cm3 tham gia giao thông. Vì vậy, không có hành vi giao hoặc để xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Tuy nhiên, theo Cục CSGT, xe máy 47AB-325.78 có nghi vấn cải tạo (độ pô xe) để có tiếng nổ lớn. Ngoài ra, qua thu thập các clip có liên quan, bước đầu xác định em Q chạy xe tốc độ cao trên đường.

Đại tá Võ Duy Tuấn thông tin về vụ việc.

Về cán bộ CSGT liên quan, Cục CSGT cho biết người này đã bị khởi tố về tội: Không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, quy định tại Điều 132, Bộ Luật hình sự.

Cùng với các thông tin bổ sung, Cục CSGT đã công bố đoạn clip được cho là em Q chạy xe với tốc độ cao.

Như PLO đã thông tin, hôm 23-4, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp báo, công bố thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp 12 tử vong tại xã Cư Pơng.

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cựu Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ thuộc Trạm CSGT Krông Búk.

Trước khi khởi tố, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng.

Qua điều tra, xác định hôm 15-4, khi tuần tra, thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng phát hiện em VĐQ có dấu hiệu vi phạm.

Tuy nhiên, Thiếu tá Hoàng không ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, mà tiến hành truy đuổi. Quá trình bỏ chạy, em Q tông vào mương nước bên đường. Khi thấy tai nạn, Thiếu tá Hoàng không dừng xe, cứu người bị nạn mà quay xe rời đi.

Hành vi của Thiếu tá Hoàng đã cấu thành tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng được quy định tại Khoản 2, Điều 132 Bộ Luật Hình sự.