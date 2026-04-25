Camera ghi cảnh nam sinh lớp 8 bị xịt nghi là hơi cay vào mặt 25/04/2026 17:48

(PLO)- Một học sinh lớp 8 ở Đắk Lắk đang đứng trước cổng trường thì bị hai thanh niên xịt nghi là hơi cay vào mặt. Nguyên nhân bước đầu được xác định do mâu thuẫn từ việc trêu ghẹo bạn gái.

Ngày 25-4, Công an xã Ea Phê (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo về việc em VNT (13 tuổi, học sinh lớp 8) bị xịt chất lạ vào mặt.

Em T nghi bị xịt hơi cay vào mặt. Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung trình báo, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23-4, khi vừa tan học, em T đứng trước cổng trường thì có hai thanh niên đeo khẩu trang tiếp cận. Sau đó, một người dùng bình xịt thẳng vào mặt em T rồi nhanh chóng rời đi.

Sau khi bị xịt chất lạ, nam sinh loạng choạng ôm mặt, bước lùi vào phía trong. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera an ninh ghi lại.

Clip nam sinh nghi bị xịt hơi cay vào mặt.

Hiện Công an xã Ea Phê đã xác định được người xịt hơi cay và đang điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng cũng đang trưng cầu giám định loại bình xịt liên quan để có căn cứ xử lý.

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân do mâu thuẫn trong trường học. Em T bị cho là đã trêu ghẹo một bạn gái cùng lớp. Khi biết chuyện, người thân của nữ sinh này nhắn tin nhờ hai thanh niên đến "nói chuyện" với em T.

Tuy nhiên, thay vì trao đổi, hai người này đã mang theo bình xịt nghi là hơi cay tấn công nam sinh rồi bỏ đi.