Mỹ giải mật thêm loạt tài liệu về UFO, nhiều bí ẩn chưa có lời giải 22/05/2026 20:45

(PLO)- Bộ Quốc phòng Mỹ công bố thêm hơn 50 tài liệu UFO, ghi nhận các vật thể bí ẩn như quả cầu sáng, khối cầu bay và hiện tượng tăng tốc bất thường.

Ngày 22-5, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố đợt tài liệu giải mật thứ hai liên quan các báo cáo về vật thể bay không xác định (UFO), bao gồm các ghi nhận về những quả cầu sáng màu xanh lục, vật thể hình đĩa và quả cầu lửa bí ẩn.

Đợt công bố lần này bao gồm hơn 50 video và tài liệu liên quan các “hiện tượng bất thường chưa xác định” (UAP), thuật ngữ chính thức mà chính phủ Mỹ sử dụng để chỉ UFO, theo đài ABC News.

Trong số các tài liệu mới có đoạn video ghi lại từ cảm biến hồng ngoại của Tuần duyên Mỹ vào tháng 4-2024, cho thấy một vật thể bay gần máy bay trên khu vực đông nam nước Mỹ.

Video mang tên "UAP tăng tốc đột ngột tại Syria". Nguồn: Lầu Năm Góc

Một video khác mang tên “UAP tăng tốc đột ngột tại Syria” được ghi lại từ cảm biến hồng ngoại trên một khí tài quân sự Mỹ vào năm 2021 và được đưa vào hệ thống mật năm 2024, theo Lầu Năm Góc.

Một tài liệu khác trong đợt giải mật này là đoạn video quay năm 2020 tại một khu vực không được tiết lộ thuộc quyền kiểm soát của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Đoạn video ghi lại hình ảnh một khối cầu bay qua một khu vực đông dân cư trước khi vút lên không trung.

Các hồ sơ cũng bao gồm bản tường trình bằng văn bản từ một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ hồi năm ngoái. Người này mô tả đã nhìn thấy "2 khối cầu lớn rực sáng" xuất hiện dọc theo trực thăng của họ khi đang làm nhiệm vụ. Quan chức này viết rằng chúng có "màu cam với tâm màu trắng hoặc vàng, và phát ra ánh sáng tứ phía".

Ảnh chụp từ video do Lầu Năm Góc công bố, được cho là cho thấy một vật thể bay gần máy bay trên khu vực đông nam nước Mỹ. Ảnh: LẦU NĂM GÓC

Theo lời kể của vị sĩ quan, các tiêm kích sau đó đã xuất kích để nhận dạng vật thể nhưng bất thành. Vị sĩ quan cho biết những quả cầu này sau đó dường như còn “đuổi theo” các chiến đấu cơ.

“Chúng tôi gần như không nói nên lời sau khi chứng kiến hiện tượng đó” - người này viết.

Sau nhiều cuộc điều tra, Văn phòng Giải quyết bất thường đa miền (AARO) của Lầu Năm Góc cho biết chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy các vụ việc này có nguồn gốc ngoài Trái Đất. Tuy nhiên, giới chức quân sự thừa nhận nhiều hiện tượng vẫn “chưa có lời giải thích”.

Đến nay, Lầu Năm Góc đã công bố hơn 200 tài liệu liên quan UAP, chủ đề từ lâu thu hút sự tò mò của công chúng, sau chỉ đạo từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hai tuần trước, Lầu Năm Góc đã công bố đợt tài liệu đầu tiên từ nhiều cơ quan liên bang, trong đó có hồ sơ từ cuối thập niên 1940. Các tài liệu được đăng tải trên một trang web mới và theo người phát ngôn hàng đầu của Lầu Năm Góc, đã thu hút hơn 1 tỉ lượt xem trên toàn cầu.