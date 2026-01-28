Thủ tướng Canada: Đã điện đàm ông Trump, không có chuyện rút lại phát biểu tại Davos 28/01/2026 05:59

(PLO)- Thủ tướng Canada Mark Carney bác bỏ việc ông đã rút lại những phát biểu đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos trong cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 27-1, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Mỹ Donald Trump một ngày trước đó, nhưng bác bỏ việc ông đã rút lại những phát biểu đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), vốn khiến ông Trump không hài lòng, theo hãng tin Reuters.

Thủ tướng Carney bác bỏ phát ngôn của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent rằng ông đã “lùi bước mạnh mẽ” khỏi các phát biểu tại Davos trong cuộc điện đàm với ông Trump hôm 26-1.

“Để nói cho thật rõ ràng, và tôi đã nói điều này với tổng thống, tôi hoàn toàn giữ nguyên những gì tôi đã nói tại Davos” - ông Carney nói với các phóng viên khi ông đến dự cuộc họp nội các tại thủ đô Ottawa.

“Canada là quốc gia đầu tiên nhận ra sự thay đổi trong chính sách thương mại của Mỹ mà ông ấy khởi xướng, và chúng tôi đang phản ứng trước điều đó” - ông Carney nói thêm.

Thủ tướng Canada - ông Mark Carney. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Phát biểu tại Davos hôm 20-1, ông Carney lên án việc các cường quốc sử dụng sức ép kinh tế đối với những quốc gia nhỏ hơn, mà không nêu đích danh ông Trump. Ông Carney viện dẫn các mức thuế của Mỹ áp lên những mặt hàng nhập khẩu chủ chốt từ Canada đang thúc đẩy việc đa dạng hóa thương mại, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

“Các cường quốc tầm trung phải hành động cùng nhau, bởi nếu bạn không có mặt trên bàn đàm phán, bạn sẽ trở thành món ăn trên thực đơn” - nhà lãnh đạo Canada kêu gọi.

Cuối tuần qua, Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp thuế 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada nếu Ottawa ký kết một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, dù ông Carney khẳng định Canada không có ý định đàm phán một thỏa thuận thương mại toàn diện với Bắc Kinh.

Về vấn đề này, thủ tướng Canada nói: “Tôi đã giải thích với ông ấy [Trump] về sắp xếp của chúng tôi với Trung Quốc. Tôi cũng giải thích chúng tôi đang làm gì – 12 thỏa thuận mới, trên 4 châu lục, trong vòng 6 tháng. Ông ấy tỏ ra ấn tượng”.

Ông Carney cho biết thỏa thuận gần đây của Canada với Trung Quốc chỉ nhằm cắt giảm các mức thuế vừa được áp đặt đối với một số lĩnh vực nhất định.

Cũng theo ông Carney, Tổng thống Trump đã gọi điện cho ông. Ông Carney cho biết trong cuộc điện đàm, ông cũng trao đổi với Trump về Ukraine, Venezuela và an ninh Bắc Cực.

Mỹ chưa bình luận về phát ngôn của nhà lãnh đạo Canada.

Những phát ngôn trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc khẩu chiến giữa ông Trump và ông Carney ngày càng leo thang.

Việc Tổng thống Trump thúc đẩy kế hoạch tiếp quản Greenland (Đan Mạch) đã làm căng thẳng liên minh NATO, khiến Canada lo ngại, do Canada có chung đường biên giới hàng hải dài khoảng 3.000 km với Greenland ở Bắc Cực.

Trước đó, ông Trump cũng từng nói đến khả năng biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ.