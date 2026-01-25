Ông Trump ra tuyên bố mới về Greenland, nói Mỹ sẽ 'có mọi thứ mình muốn' 25/01/2026 07:01

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Mỹ sẽ thiết lập chủ quyền các khu vực đặt căn cứ quân sự tại Greenland, khẳng định Washington sẽ “có mọi thứ mình muốn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thiết lập quyền chủ quyền đối với các vùng đất tại Greenland, nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ, đồng nghĩa với việc nắm quyền sở hữu các khu vực này, tờ The New York Post đăng ngày 24-1.

"Đúng vậy. Chúng ta sẽ có mọi thứ mình muốn. Chúng tôi đang tiến hành một số cuộc đàm phán rất thú vị" - ông Trump chia sẻ độc quyền với The New York Post hôm 23-1.

Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Trump đã gây sức ép buộc Đan Mạch bàn giao toàn bộ hòn đảo Bắc Cực, với tuyên bố rằng "không gì khác ngoài quyền sở hữu" là điều có thể chấp nhận được.

﻿ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Tham vọng đối với Greenland đã chi phối phần lớn chuyến công du của ông Trump đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại TP Davos (Thuỵ Sĩ) trong tuần này. Sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Trump thông báo đã đạt thỏa thuận khung về hòn đảo tự trị của Đan Mạch.

Một trong những đề xuất đang được thảo luận sẽ không hướng tới quyền sở hữu toàn bộ của Mỹ, nhưng cho phép Washington có "chủ quyền" đối với các căn cứ quân sự trên đảo, điển hình như Căn cứ Không gian Pituffik.

Một nguồn thạo tin xác nhận với The New York Post rằng phương án này sẽ được xây dựng theo mô hình thỏa thuận "khu vực căn cứ có chủ quyền" tại CH Cyprus, nơi các căn cứ quân sự của Anh và cũng được coi là lãnh thổ của Anh.

Các quan chức Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng khả năng tiếp cận quân sự của Mỹ tại Greenland có thể bị hạn chế hoặc chấm dứt nếu Greenland giành được độc lập.

Khu vực này đóng vai trò then chốt đối với các vấn đề an ninh quốc gia tại Bắc Cực.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Greenland có đồng thuận với kế hoạch này hay không.

Thủ hiến Greenland - ông Jens-Frederik Nielsen hôm 22-1 tuyên bố ông không ủng hộ việc trao chủ quyền đối với các căn cứ quân sự của Mỹ.

"Chủ quyền là lằn ranh đỏ" - ông khẳng định.