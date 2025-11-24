Toàn cảnh vụ hơn 300 học sinh bị bắt cóc, 50 em dũng cảm trốn thoát 24/11/2025 12:25

(PLO)- Vẫn còn 265 người, gồm 253 trẻ em và 12 người lớn, vẫn bị giam giữ sau vụ tấn công, bắt cóc nhằm vào trường nội trú Cơ Đốc giáo St. Mary ở miền trung Nigeria.

Hiệp hội Cơ Đốc giáo Nigeria (CAN) cho biết 50 học sinh đã trốn thoát khỏi một nhóm phiến quân sau khi các tay súng này tấn công một trường nội trú ở bang Niger (miền trung Nigeria) và bắt cóc 315 người, đài CNN đưa tin.

Theo CAN, các tay súng đã xông vào trường tư thục Cơ Đốc giáo St. Mary (xã Papiri, huyện Agwara, bang Niger) hôm 21-11, bắt giữ 303 trẻ em, một số chỉ mới 10 tuổi, và 12 người lớn. Trường St. Mary được xây dựng trên khu đất do Chủ tịch chi nhánh CAN tại bang Niger - Giám mục Bulus Yohanna đứng tên.

Người dân sống gần trường St. Mary cho biết một nhân viên bảo vệ đã bị bắn trọng thương.

Cảnh sát địa phương xác nhận vụ tấn công xảy ra trước bình minh và cho biết lực lượng an ninh đã được triển khai tới hiện trường sau vụ việc.

Trường St. Mary hôm 22-11 vẫn còn ngổn ngang sau vụ tấn công, bắt cóc trước đó một ngày. Ảnh: AFP

Người phát ngôn của Giám mục Yohanna - ông Daniel Atori ngay trong ngày 21-11 đã tới thăm Papiri và trấn an gia đình các học sinh bị bắt cóc rằng CAN đang nỗ lực “để đảm bảo những đứa trẻ có thể trở về an toàn”.

Chính quyền bang Niger cùng ngày 21-11 chỉ trích việc ngôi trường này đã mở cửa trở lại “mà không thông báo hay xin phép chính quyền bang, do đó khiến học sinh và nhân viên đối mặt những rủi ro đáng ra có thể tránh được”.

Trước đó, chính quyền bang Niger đã nhận được cảnh báo về các mối đe doạ bạo lực gia tăng trong vùng và đã yêu cầu các trường học đóng cửa.

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu đã huỷ chuyến công tác tới Nam Phi dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) để tập trung chỉ đạo xử lý vụ bắt cóc này. Phó Tổng thống Kashim Shettima sẽ thay mặt ông Tinubu dẫn đầu phái đoàn Nigeria.

Ngày 23-11, ông Atori cho biết 50 “học sinh đã trốn thoát trong thời gian từ ngày 21 tới 22-11 và đã đoàn tụ với cha mẹ”.

Ông Atori cho biết trong số 265 còn bị các tay súng giam giữ, có 250 học sinh của trường, 12 giáo viên cùng 3 trẻ là con em của nhân viên trong trường.

Trong bài diễn văn đọc kinh Truyền tin hôm 23-11, Giáo hoàng Leo XIV đã đặc biệt nhắc tới việc gia tăng đáng kể các vụ bắt cóc người theo đạo Cơ Đốc ở miền tây châu Phi, nhất là ở Nigeria và Cameroon.

“Tôi cảm thấy đau buồn sâu sắc, đặc biệt là dành cho nhiều người trẻ bị bắt cóc và gia đình đau khổ của họ. Tôi chân thành kêu gọi thả ngay lập tức các con tin và thúc giục các cơ quan có thẩm quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để đạt được điều đó” - Giáo hoàng Leo XIV nói.

Trong tuần qua, Nigeria còn chứng kiến hai vụ bắt cóc khác nhắm vào các tín đồ Cơ Đốc giáo. Ngày 17-11, một nhóm có vũ trang xông vào một trường nữ sinh ở bang Kebbi, bắn chết phó hiệu trưởng nhà trường và bắt 25 học sinh làm con tin. Một nhà thờ tại bang Kwara bị tấn công hôm 19-11, bắt cóc nhiều tín đồ, mục sư và làm ít nhất 2 người thiệt mạng.

Những vụ việc này cho thấy tình trạng đáng báo động của Nigeria trước nguy cơ từ các cuộc tấn công vì thù hằn tôn giáo và các cuộc xung đột bạo lực bắt nguồn từ căng thẳng cộng đồng và sắc tộc, cũng như tranh chấp giữa các nhóm nông dân vì quyền tiếp cận hạn chế đối với tài nguyên đất và nước.

Tại cuộc họp với giới chức an ninh hôm 23-11, Tổng thống Tinubu đã ra lệnh tuyển dụng thêm 30.000 cảnh sát và chỉ đạo rút toàn bộ cảnh sát khỏi các đơn vị bảo vệ nhân vật trọng yếu để tập trung vào các nhiệm vụ an ninh cốt lõi, nhất là ở vùng sâu vùng xa, nơi dễ bị các băng nhóm tội phạm tấn công.