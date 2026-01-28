CNS kiến nghị gỡ vướng, dồn lực làm chủ đầu tư hạ tầng số 28/01/2026 20:10

(PLO)- Trước nhiều biến động thị trường, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (CNS) xác định năm 2026 là năm bản lề để tái cấu trúc, dồn lực thực hiện chiến lược chuyển đổi kép giai đoạn 2026-2030.

Đối diện với những biến động khó lường của thị trường, đơn vị này xác định năm 2026 là năm bản lề để tái cấu trúc. Thông điệp quan trọng này được nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (CNS) tổ chức chiều 28-1.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Phương Đông, Tổng Giám đốc CNS đã thẳng thắn chỉ ra những rào cản lớn trong năm 2025. Doanh nghiệp chịu tác động kép từ sự thay đổi mô hình chính quyền và các quy định pháp luật mới.

Ông Nguyễn Phương Đông, Tổng Giám đốc CNS. Ảnh: QH

Những yếu tố này khiến doanh thu công ty mẹ ước đạt 4.073 tỉ đồng, bằng 85,5% kế hoạch. Trước tình hình đó, Tổng Giám đốc CNS kiến nghị lãnh đạo thành phố và các sở ngành hỗ trợ tháo gỡ nhanh các thủ tục hành chính, đặc biệt là các vướng mắc về đất đai để doanh nghiệp khơi thông nguồn lực sản xuất.

Định hướng chiến lược năm 2026, ông Trần Phi Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên CNS nhấn mạnh, dù gặp khó, đơn vị vẫn tự hào nằm trong Top 50 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam với con số 3.735 tỉ đồng.

Ông Long đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu từ 10% trở lên và yêu cầu toàn hệ thống thực hiện chuyển đổi kép, kết hợp giữa chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Đặc biệt, CNS xác định dự án Cụm công nghiệp Láng Le – Bàu Cò là nhiệm vụ chính trị quan trọng, quyết tâm tham gia làm chủ đầu tư để phát triển hạ tầng số và thu hút công nghệ cao.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM biểu dương nỗ lực của CNS nhưng yêu cầu đơn vị cần nhìn nhận thẳng thắn về sự sụt giảm các chỉ tiêu tài chính.

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: QH

Bà Xuân ủng hộ CNS tham gia dự án Láng Le – Bàu Cò với yêu cầu phải có tư duy mới về công nghệ. Đồng thời, lãnh đạo UBND thành phố giao các sở ngành chủ động tham mưu xử lý dứt điểm các kiến nghị pháp lý, tài chính tồn đọng của CNS trước khi thực hiện các bước sắp xếp doanh nghiệp theo lộ trình.