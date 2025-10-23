Người dân phường Bình Dương 'nhức đầu' vì ruồi, nước thải hôi thối từ bãi tập kết rác 23/10/2025 12:50

(PLO)- Nước thải hôi thối và ruồi từ bãi tập kết rác khiến người dân ở phường Bình Dương sống trong không gian ô nhiễm.

Bãi tập kết rác tại phường Bình Dương nằm ở một khu đất công rộng hàng ngàn mét vuông (khu phố Phú Mỹ 1, phường Bình Dương, TP.HCM).

Đây là điểm tập kết rác để chờ chuyển đi đến khu xử lý chất thải.

Nơi đây chỉ là điểm tập kết rác để chờ chuyển đi đến khu xử lý chất thải. Tuy nhiên, do lượng rác lớn nên rác được chuyển đi xử lý chậm khiến mùi hôi thối, nước từ rác chảy ra ngoài ảnh hưởng đến khu dân cư ở ngay sát khu vực này.

Bên cạnh đó, ruồi muỗi từ bãi tập kết rác bay vào nhà dân ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Người dân sống trong mùi hôi thối và ruồi.

Theo ghi nhận, hàng chục hộ dân sinh sống cạnh khu vực tập kết rác trong suốt nhiều năm phải sống trong bầu không khí hôi thối.

Bà Thái Thị Diệu cho biết, mặc dù nhà bà Diệu cách khá xa khu tập kết rác nhưng gia đình bà không dám sử dụng nước giếng khoan nữa vì lo sợ ô nhiễm.

Nước thải từ bãi tập kết rác tràn ra ngoài bốc mùi hôi thối.

Gia đình bà đã lấy mẫu nước ngầm đi xét nghiệm. Kết quả là nguồn nước ở đây không đủ chuẩn, có dấu hiệu bị ô nhiễm.

Bà Diệu cho biết thêm: “Cứ chiều tối thì có rất nhiều ruồi muỗi bay vào nhà, nên gia đình tôi không dám mở cửa nữa. Ngoài ra, mỗi lần có gió là mùi hôi thối nồng nặng”.

Bên cạnh đó, hoạt động của máy móc của bãi tập kết rác gây tiếng ồn lớn khiến một số hộ dân gần đó bị ảnh hưởng.

“Khi đi làm về mệt mỏi muốn nghỉ ngơi nhưng không sao chập mắt được, vì tiếng ồn từ bãi tập kết rác. Máy móc hoạt động liên tục phát ra tiếng ồn lớn nên thời gian qua người dân ngán ngẩm lắm”, ông Nguyễn Hoàng Phương nói.

Rất nhiều ruồi muỗi bay vào nhà, ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của người dân.

Theo ghi nhận, trung bình mỗi ngày có khoảng 30 đến 50 lượt xe chuyên chở rác thải sinh hoạt tập kết về bãi rác với diện tích khoảng 1.000 mét vuông. Tại đây, rác được đổ xuống thành đống trong khu nhà xưởng, sau đó có xe tải lớn đến vận chuyển đi xử lý.

Tuy nhiên, lượng rác thải tồn đọng nhiều nên nước từ rác chảy ra đã tạo nên mùi hôi thối nồng nặc, rất khó chịu.

Lượng nước thải này đáng lẽ phải được xử lý, nhưng lại xả trực tiếp ra 4 hố ga được đào bên ngoài. Do lượng nước quá lớn, các hố ga đã không đủ sức chứa, khiến nước bị tràn lênh láng ra ngoài bốc mùi hôi thối.

Khu đất tập kết rác được quy hoạch là công viên

Người dân ở đây cho biết, khu đất này trước kia là khu nghĩa trang. Sau đó, chính quyền địa phương đã quy hoạch để xây dựng công viên.

Để phục vụ việc xây dựng công viên, chính quyền địa phương đã vận động người dân di dời các ngôi mộ đến địa điểm khác. Thế nhưng, đã nhiều năm trôi qua từ ngày di dời mộ, đến nay khu đất này không trở thành công viên mà biến thành bãi tập kết rác.

Khu tập kết rác này từng được quy hoạch làm công viên.

Ông Phạm Văn Lương cho biết, khi chính quyền địa phương vận động người dân di dời mộ để xây dựng công viên thì ai cũng đều vui mừng. Mọi người đều hợp tác để việc di dời mộ diễn ra nhanh, sớm xây dựng công viên. Nhưng đến nay vẫn không thấy công viên đâu, mà người dân phải sống trong cảnh bầu không khí hôi thối.

“Thời điểm đó, chính quyền địa phương nói là quy hoạch để xây dựng công viên, ai cũng vui mừng vì sẽ có công viên xanh, sạch, đẹp phục vụ giải trí cho người dân. Có ai ngờ giờ làm bãi tập kết rác. Người dân ở đây cũng đã nhiều lần kiến nghị lên phường di dời bãi tập kết rác nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện” ông Lương bức xúc nói.

Lãnh đạo phường Bình Dương được biết, trước đó bãi rác này có số lượng rác không nhiều và chỉ tập kết rác của khu vực phường Phú Mỹ cũ.

Tuy nhiên, sau sáp nhập phường Bình Dương chỉ còn một điểm tập kết rác duy nhất ở khu vực này (trước đó có 3 điểm tập kết rác). Chính vì thế, lượng rác toàn phường đổ về đây lớn, thời gian lấy rác đi xử lý có chậm hơn.

Cũng theo lãnh đạo phường Bình Dương, trước mắt địa phương cũng đang tìm những khu đất công khác xa khu dân cư để chia nhỏ khối lượng rác. Ngoài ra, địa phương cũng đang chờ thành phố xây dựng trạm ép kín rác.

Trước mắt, lãnh đạo phường Bình Dương cũng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xử lý lại vấn đề bốc mùi hôi thối và tình trạng thải chảy tràn ra ngoài.