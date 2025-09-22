Nghiên cứu tận dụng rác lục bình trôi dạt vào bãi biển Vũng Tàu làm giá thể trồng rau 22/09/2025 16:54

Ngày 22-9, Đảng ủy phường Vũng Tàu, TP.HCM có văn bản gửi Đảng ủy UBND phường về việc nghiên cứu tận dụng lục bình trôi dạt vào bãi biển Vũng Tàu làm giá thể trồng rau.

Xem xét tận dụng nguồn rác lục bình trôi vào bãi biển

Theo đó, thời gian qua, các bãi tắm trên địa bàn phường Vũng Tàu thường xuyên bị một lượng lớn rác thải đại dương trôi dạt vào, đặc biệt là rác lục bình.

Chính quyền và nhân dân phường Vũng Tàu đã thường xuyên tổ chức các đợt thu gom, dọn vệ sinh tại Bãi Trước và Bãi Sau nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan du lịch và môi trường biển trong sạch. Tuy nhiên, do khối lượng rác thải trôi dạt quá lớn, liên tục, nên công tác thu dọn còn gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều nhân lực và thời gian.

Chính quyền và nhân dân phường Vũng Tàu thường tổ chức các đợt thu gom, dọn vệ sinh bãi biển khi rác thải đại dương, lục bình trôi dạt vào bờ. Ảnh: TK

Trên cơ sở công văn số 1668/SKHCN-QLKH cuối tháng 8-2025 của Sở KH&CN TP.HCM về việc đề xuất giải pháp giải quyết kiến nghị của địa phương phường Vũng Tàu trong công tác ngăn chặn lục bình và rác thải đại dương trôi dạt vào các bãi biển trên địa bàn ngay từ đầu nguồn, Thường trực Đảng ủy đề nghị Đảng ủy UBND phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, lựa chọn các mô hình khả thi nhằm sớm có giải pháp xử lý tình trạng lục bình trôi dạt vào bãi biển.

Trong đó quan tâm, xem xét phương án tận dụng lục bình làm giá thể trồng rau màu, cây thực vật phù hợp, góp phần phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, tích cực tham gia của nhân dân; chủ động liên kết, phối hợp với các tổ chức, cá nhân, chuyên gia trong lĩnh vực để xây dựng, triển khai phương án hiệu quả, lâu dài. Báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Đảng ủy trước ngày 20-10.

Tìm nguồn gốc rác lục bình, đề xuất hướng xử lý

Theo phản ánh của PLO, trong cuộc làm việc với đoàn giám sát của HĐND TP.HCM giữa tháng 7-2025 vừa qua, phường Vũng Tàu đã kiến nghị UBND Thành phố giao Sở KH&CN cùng các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp xử lý ngăn chặn lượng rác thải đại dương, trong đó có lục bình ngay từ đầu nguồn ở các tỉnh có cửa sông để không trôi dạt ra biển, vào các bãi tắm tại Vũng Tàu. Qua đó góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị, môi trường du lịch biển Vũng Tàu.

Ngày 30-8, Sở KH&CN đã có công văn gửi UBND, HĐND Thành phố về đề xuất này của phường Vũng Tàu. Đối với việc xử lý thu gom rác trôi dạt vào bờ biển Vũng Tàu, Sở KH&CN đang phối hợp với phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tại Bình Dương triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu đánh giá và thí điểm hệ thống thu gom rác trôi dạt vào bờ biển thành phố Vũng Tàu”, với thời gian thực hiện là 24 tháng (từ tháng 12-2024 đến tháng 11-2026).

Rác đại dương, lục bình trôi dạt vào các bãi tắm phường Vũng Tàu thường diễn ra hai đợt trong năm. Cơ quan chức năng tìm hiểu nguồn gốc để đề ra các giải pháp xử lý dứt điểm. Ảnh: TK

Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá giai đoạn 1, theo Sở KH&CN hiện tượng rác đại dương trôi dạt vào bờ biển Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung và TP Vũng Tàu (nay là phường Vũng Tàu) nói riêng đã diễn ra từ nhiều năm nay.

Hàng năm, các bãi biển tại Vũng Tàu phải hứng chịu từ 2-3 đợt rác trôi dạt, đặc biệt là khu vực Bãi Trước. Theo chu kỳ, có 2 đợt rác trôi dạt vào, nhiều nhất là từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 7 khi thời tiết chuyển gió mùa Tây Nam và từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 10 khi thời tiết chuyển gió từ Tây Nam sang Đông Bắc, kết hợp thủy triều cao…

Đặc điểm chung là chủ yếu rác thực vật, trong đó chủ yếu là lục bình, kế tiếp là dừa nước, một số cây gỗ, gốc cây có nguồn gốc từ các rừng nhiệt đới đã bị ngã đổ từ rất nhiều năm trước. Ngoài ra có lẫn một ít rác thải nhựa, ngư lưới cụ, rác thải sinh hoạt.

Rác lục bình trôi dạt vào bờ biển Vũng Tàu từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 7 hàng năm phần lớn có nguồn gốc từ hệ thống sông Đồng Nai – Sài Gòn, Vàm Cỏ; Giai đoạn từ tháng 8-10 hàng năm phần lớn có nguồn gốc từ hệ thống sông Tiền và sông Hậu, một phần nhỏ còn lại có nguồn gốc từ sông Đồng Nai – Sài Gòn, Vàm Cỏ và từ rừng ngập mặn như Cần Giờ, các dải rừng ngập mặn dọc theo bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài ra, Sở KH&CN cũng đã có báo cáo cụ thể về nguồn phát sinh của rác thải nhựa, rác thải ngư lưới cụ. Từ đó kiến nghị các giải pháp giảm thiểu và thu gom rác rác từ đầu nguồn phát thải với các loại rác lục bình, rác thải nhựa và rác thải sinh hoạt...