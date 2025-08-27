Định vị phường Vũng Tàu thành 'trái tim' du lịch của TP.HCM 27/08/2025 16:44

(PLO)- Phường Vũng Tàu sau sáp nhập được định vị là “trái tim du lịch” của TP.HCM mới, với vai trò trung tâm kết nối và lan tỏa các sản phẩm du lịch biển, văn hóa, giải trí về đêm.

Chiều 27-8, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức cuộc họp bàn giải pháp phát triển du lịch tại phường Vũng Tàu.

Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM nhấn mạnh: Phường Vũng Tàu có vị trí chiến lược đặc biệt, được ví như “trái tim du lịch” của TP sau sáp nhập và là một trong những địa bàn trọng điểm về du lịch. Vì vậy, cần định hướng xây dựng phường Vũng Tàu trở thành điểm đến đẳng cấp khu vực và quốc tế, đồng thời đề xuất những chính sách hỗ trợ từ TP.HCM.

Nhiều tiềm năng thành đô thị du lịch biển

Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu cho biết, Vũng Tàu có đầy đủ điều kiện để trở thành một đô thị du lịch, đặc biệt tại các không gian trọng điểm như Công viên Tam Giác, phố Đồ Chiểu - Trưng Trắc - Trưng Nhị và các tuyến ven biển.

Vũng Tàu là bán đảo cách TP.HCM khoảng 95-100 km, giữ vai trò cửa ngõ du lịch biển của Đông Nam Bộ với hệ thống giao thông đồng bộ, sở hữu bãi biển đẹp, di tích lịch sử – văn hóa, lễ hội dân gian gắn với tín ngưỡng biển. Hạ tầng chiếu sáng, công viên, quảng trường ven biển hiện đại tạo nền tảng cho hoạt động du lịch đêm. Ẩm thực và mua sắm sôi động với chợ đêm, tuyến phố ẩm thực và trung tâm thương mại.

Khi TP.HCM là đô thị lõi trung tâm tài chính và trí tuệ nhân tạo của cả nước, Bình Dương định hình là thủ phủ của công nghiệp công nghệ cao thì phường Vũng Tàu chính là cửa ngõ kinh tế biển, là trung tâm của năng lượng sạch, vui chơi giải trí, thể thao biển và dịch vụ du lịch gắn với đô thị biển hiện đại.

Tầm nhìn đến năm 2030, phường Vũng Tàu trở thành “phường du lịch thông minh - xanh - thân thiện - đẳng cấp quốc tế”, giữ vai trò trung tâm tổ chức sự kiện, nghỉ dưỡng và văn hóa biển của TP.

Sở Du lịch TP.HCM cùng các đơn vị bàn về các giải pháp phát triển du lịch tại phường Vũng Tàu. Ảnh: TT.

Theo định hướng, phường sẽ tổ chức lại không gian ven biển, khai thác hiệu quả quảng trường Thùy Vân và phố đi bộ ven biển, đồng thời phát triển các hoạt động về đêm như chạy bộ, dù lượn có đèn, kayak phát sáng hay lướt ván đêm tại Bãi Trước, Bãi Sau.

Các sản phẩm du lịch mới được thí điểm theo mô hình kinh tế đêm, hình thành phố chuyên đề với nhiều phân khu dịch vụ như Công viên Bia tại Công viên Tam Giác, phố ẩm thực Đồ Chiểu, phố mua sắm, giải trí Trưng Trắc - Trưng Nhị, hay không gian cà phê, rooftop check-in ven biển Bãi Trước. Song song đó, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, truyền thông số và xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh thông qua các mô hình “Hộ kinh doanh thân thiện”, “Người dân là đại sứ du lịch”.

Công viên Bãi Sau chính là điểm nhấn quan trọng của du lịch địa phương. Hiện công viên đang trong quá trình thi công, do đó cần có phương án quản lý chặt chẽ về an ninh, trật tự khu vực này. Ngoài ra, tổ chức các hoạt động thể thao biển, đua thuyền, chương trình ca nhạc về đêm tại Bãi Sau. Về giao thông, TP cần sớm bổ sung và mở rộng bãi đỗ xe theo quy hoạch, đồng thời thiết kế tour tuyến có sự kết nối chặt chẽ giữa các phường để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch. Ông Vũ Hồng Huấn, Nguyên quyền Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

Thí điểm mô hình phường du lịch

Đại diện Công ty Lữ hành Saigontourist cho rằng, không gian du lịch mới của TP.HCM với hệ sinh thái đa dạng và hoàn chỉnh đã tạo thêm nguồn lực quan trọng để xây dựng sản phẩm hấp dẫn, thu hút khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến hai yếu tố then chốt là vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Kinh doanh Công ty Du lịch Hòa Bình Việt Nam, đánh giá Vũng Tàu có môi trường trong lành, bãi biển đẹp và hệ thống khách sạn phong phú, đáp ứng được nhu cầu kể cả trong mùa cao điểm. Phường cần tăng cường kiểm soát dịch vụ, giá cả, đặc biệt là ăn uống và an toàn vệ sinh thực phẩm tại các tuyến ven biển và khu vực hàng quán về đêm.

Đồng thời có giải pháp phân luồng giao thông nhằm hạn chế ùn tắc cuối tuần, thống kê lại hệ thống khách sạn để du khách dễ tìm kiếm cũng như bố trí thêm thùng rác công cộng. Ngoài ra, cần có cơ chế thu hút khách vào ngày thường thay vì chỉ tập trung đông đúc cuối tuần.

Ông Lê Hồng Tú, Tổng Giám đốc BT Tour, cho biết nhóm khách nói tiếng Hoa vẫn dành sự quan tâm đến Vũng Tàu và chỉ cần bổ sung thêm một điểm tham quan cũng có thể giữ chân du khách khoảng 3 giờ đồng hồ.

Theo ông Tú, đây là tín hiệu tích cực và là cơ sở để các nhà đầu tư mạnh dạn bứt phá nhanh hơn trong phát triển sản phẩm du lịch. Doanh nghiệp cũng đề xuất tổ chức thêm các sự kiện quy mô lớn như bóng chuyền bãi biển, thể thao lướt ván.

Công viên Bãi Sau, phường Vũng Tàu. Ảnh: KN.

Trước các ý kiến từ doanh nghiệp, bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, cho biết địa phương đề xuất xây dựng chính sách phát triển du lịch cấp phường với trọng tâm là phân cấp, phân quyền và áp dụng cơ chế đặc thù. Theo đó, UBND phường được trao quyền quản lý tuyến phố, bãi biển, không gian công cộng, chủ trì tổ chức lễ hội, sự kiện và khai thác dịch vụ như chợ đêm, phố đi bộ, hoạt động văn hóa – thể thao.

Bà Vân đề xuất thí điểm mô hình “phường du lịch” với cơ chế hành chính, tài chính linh hoạt, ưu tiên kinh phí đặc thù, cho phép tự cân đối từ nguồn thu du lịch và quản lý không gian công cộng theo quy chế riêng.

Song song đó, các phường sẽ được hỗ trợ ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, đưa sản phẩm vào hệ sinh thái truyền thông chung của TP.HCM. Ở cấp liên kết vùng, chính sách khuyến khích tổ chức định kỳ các sự kiện du lịch lớn như lễ hội ánh sáng, festival biển, đua thuyền, nghệ thuật đường phố, đồng thời cho phép phường tham gia đề xuất, đăng cai.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM đề nghị các địa phương phải vừa phát huy thế mạnh “diện mạo” đẹp sẵn có, vừa phải tạo ra môi trường du lịch thân thiện và hình ảnh điểm đến hấp dẫn. Đây là mục tiêu không dễ dàng, đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan quản lý địa phương trong lĩnh vực du lịch như quản lý giá cả, nhận thức hiếu khách trong người dân.