Chung cư Thanh Đa xuống cấp trầm trọng, cần khẩn trương tính toán 25/06/2025 12:16

(PLO)- 5 chung cư lô số tại chung cư Thanh Đa đã sử dụng trên 50 năm, xuống cấp trầm trọng, cần phải phá dỡ để bảo đảm an toàn và cải tạo lại.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa ban hành kết luận về kiểm định chất lượng nhà chung cư đối với 5 chung cư (lô số) tại chung cư Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, gồm các lô II, VIII, IX, X, XI.

5 khối nhà tại chung cư Thanh Đa đã sử dụng trên 50 năm hiện đang xuống cấp trầm trọng, thuộc diện phải phá dỡ công trình để bảo đảm an toàn và cải tạo lại.

Theo kết luận của Sở Xây dựng, chung cư nêu trên được xây dựng và đưa vào sử dụng từ những năm 1971 - 1973 cho đến nay. Phần lớn các chung cư đều được xây dựng gồm trệt, 4 lầu với kết cấu mái bê tông cốt thép có thêm mái tôn lợp bên trên. Trong quá trình sử dụng, các công trình chung cư có sửa chữa, cải tạo về mặt kiến trúc và cơi nới thêm.

Chung cư Thanh Đa xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: NN

Các chung cư trên được kiểm định, đánh giá chất lượng như: khảo sát hiện trạng kiến trúc, hệ thống kỹ thuật của công trình; khảo sát hiện trạng kết cấu chịu lực chính của công trình; đánh giá chất lượng hiện trạng, đánh giá chất lượng vật liệu của kết cấu chịu lực chính, hệ thống kỹ thuật, độ ổn định tổng thể của công trình; đánh giá mức độ nguy hiểm kết cấu công trình.

Kết quả kiểm định, đánh giá chất lượng cho thấy khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu tại các lô chung cư trên không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ; hiện trạng hệ thống kỹ thuật của công trình đã cũ lỗi thời, không đồng bộ, không bảo đảm an toàn và điều kiện sử dụng cần phải sửa chữa, trang bị, lắp đặt lại.

Các lô chung cư trên đều được đưa vào khai thác sử dụng đã trên 50 năm, đã hết thời hạn sử dụng và bị xuống cấp, hư hỏng nặng nề về mặt kiến trúc, kết cấu, có hiện tượng nghiêng lún, kết cấu nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ.

Cạnh đó, hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, xử lý nước thải…không đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, có nguy cơ mất an toàn trong vận hành, khai thác sử dụng. Do đó, cần phá dỡ để bảo đảm an toàn cho người sử dụng và cải tạo lại công trình theo quy định.

Theo Sở Xây dựng, 5 chung cư lô số cần khẩn trương phá dỡ. Ảnh: NN

Từ thực tế trên, Sở Xây dựng kết luận các công trình chung cư nêu trên thuộc trường hợp phải phá dỡ theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 59 Luật Nhà ở năm 2023.

Sở Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa và các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện kiểm định công trình chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định do mình thực hiện; có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ kiểm định công trình và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.