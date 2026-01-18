Sạt lở, sụt lún ở phường Chánh Hưng, mặt đường đổ sụp xuống kênh 18/01/2026 13:19

(PLO)- Một đoạn đường sát bờ kênh trên đường Ba Đình phường Chánh Hưng, TP.HCM bất ngờ bị sụt lún và sạt lở nghiêm trọng.

Khoảng 6 giờ ngày 18-1, người dân sống gần khu vực công viên Hưng Phú, phường Chánh Hưng (quận 8 cũ) phát hiện mặt đất ven kênh có dấu hiệu rạn nứt. Sau khi rạn nứt, mặt đường bất ngờ đổ sụp xuống lòng kênh.

Mặt đất ven kênh có dấu hiệu rạn nứt ở đường Ba Đình. Ảnh: NT

Tại hiện trường, đoạn sạt lở kéo dài gần 50 m dọc theo đường Ba Đình, đã tạo thành một hố sâu nguy hiểm.Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng phải phong tỏa khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Sụt lún kéo dài gần 50 m dọc theo đường Ba Đình, phường Chánh Hưng. Ảnh: NT

Vụ việc xảy ra không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, khối lượng lớn đất đá và bê tông của đoạn đường này đã bị cuốn trôi, có thể ảnh hưởng đến hạ tầng xung quanh và sự an toàn của người tham gia giao thông.

Sụt lún gây ảnh hưởng đến hạ tầng xung quanh. Ảnh: NT

Khoảng hơn 12 giờ ngày 18-1, lực lượng chức năng phường Chánh Hưng đã phối hợp cùng các đơn vị có liên quan vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hai đầu đoạn đường đường này để khắc phục vụ sự cố.

Lực lượng chức năng phối hợp xử lý sự cố. Ảnh: NT

Theo bà N.T.M (ngụ phường Chánh Hưng), cho biết, buổi sáng chúng tôi nghe tiếng động, chạy ra thì thấy đường nứt toác.

"Khung sắt và mặt đường sụt luôn xuống kênh, may mắn là không có ai bị ảnh hưởng. Tình hình như thế này khiến người dân xung quanh cảm thấy rất lo lắng"- bà N.T.M bày tỏ.

Bờ kề ven kênh cũng bị sụt xuống dòng kênh. Ảnh: NT

Hiện các cơ quan chuyên môn đang đánh giá mức độ thiệt hại và tìm nguyên nhân sự cố để có phương án gia cố, khắc phục đoạn bờ kênh này.

Nhiều người dân cảm thấy hoang mang, lo lắng vì sự cố sụt lún này. Ảnh: NT

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, năm 2010, TP.HCM đã triển khai dự án “Quan trắc biến dạng mặt đất khu vực TP.HCM bằng kỹ thuật INSAR vi phân”.

Kết quả dự án là TP đã lập được bản đồ phân vùng lún đất khu vực TP.HCM và xây dựng hai trạm quan trắc lâu dài về lún mặt đất tại Khu Công nghiệp Tân Tạo quận Bình Tân (cũ) và tại xã Bình Hưng huyện Bình Chánh (cũ).

Cuối năm 2019, khu vực TP tiếp tục có hiện tượng sụt lún bề mặt đất, khu vực bị sụt lún lớn nhất với giá trị sụt lún đo được là 31 mm. Trong đó, diện tích vùng lún nhanh (>15 mm/năm) là 14.775 ha, diện tích vùng lún tương đối nhanh (10 – 15mm/năm) là 22.331 ha, diện tích vùng lún trung bình (5 - 10 mm/năm) là 29.560 ha.

Ngoài ra, theo khảo sát của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) mới đây cho thấy, tình trạng sụt lún nền đất ở TP.HCM diễn ra liên tục từ năm 1990 đến nay, với độ lún tích lũy đến nay ước tính khoảng 100cm.

Tốc độ lún hiện nay khoảng 2-5cm mỗi năm. Riêng những khu vực tập trung như các công trình thương mại, tốc độ lún khoảng 7-8cm mỗi năm. Tốc độ lún nền đất cao gấp khoảng hai lần mực nước biển dâng (khoảng 1cm mỗi năm).

Đại diện Sở NN&MT TP.HCM, trong năm 2025, Sở đã thường xuyên phối hợp cùng các đơn vị, địa phương kiểm tra thực tế các khu vực bị ảnh hưởng bởi triều cường và các khu vực xảy ra sự cố sạt lở, thiệt hại về sản xuất.

Đồng thời triển khai khoanh vùng, rào chắn, thực hiện cắm biển cảnh báo tại khu vực sạt lở; triển khai phương án khắc phục sạt lở và khắc phục hậu quả, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, sớm ổn định đời sống cho người dân.