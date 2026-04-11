Kiến trúc độc đáo của cầu Phú Mỹ 2 11/04/2026 13:44

(PLO)- UBND TP.HCM vừa tìm được đơn vị có thiết kế đẹp nhất cho cầu Phú Mỹ 2.

Mới đây, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định duyệt kết quả thi tuyển “Phương án kiến trúc cầu Phú Mỹ 2”.

Theo báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng của Hội đồng thi tuyển, giải nhất thuộc về Liên danh Tổng Công ty tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP (TEDI) và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế BR (BR).

Phối cảnh tổng thể cầu Phú Mỹ 2 đạt giải nhất.

Giải nhì thuộc về Công ty CP Tư vấn thiết kế Cầu Lớn – Hầm (BRITEC); giải ba thuộc về Công ty CP Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải phía Nam.

Công ty TNHH Masterise hạ tầng Phú Mỹ sẽ tiến hành công bố, trao giải thưởng cho các đơn vị đoạt giải theo quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm hướng dẫn đơn vị đạt giải nhất hoàn chỉnh phương án theo kết luận của Hội đồng thi tuyển để làm cơ sở tiến hành các bước thiết kế tiếp theo.

Theo Liên danh Tổng Công ty tư vấn thiết kế Giao thông vận tải – CTCP (TEDI), dự án cầu Phú Mỹ 2 được định hướng trở thành một công trình giao thông mang tính biểu tượng mới của TP, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng, tăng cường kết nối khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Cầu được thiết kế là cầu dây văng, có tĩnh không cao 55m, vượt sông Đồng Nai sẽ trở thành cây cầu đặc biệt trong thời gian tới. Cầu có quy mô 8 làn xe, đường dẫn phía TP.HCM kết nối với đường trục Bắc-Nam gồm cầu cạn 2 tầng đoạn đi dọc đường Hoàng Quốc Việt và 2 nhánh kết nối với đường Đào Trí; phần đường dẫn phía Đồng Nai nối vào đường Liên Cảng.

Phối cảnh góc nhìn trên cao của dự án.

Đoạn cầu và đường dẫn phía TP.HCM dài khoảng 2km, được thiết kế đường trên cao một đến hai tầng – phương án lần đầu áp dụng tại TP. Giải pháp này nhằm hạn chế giải phóng mặt bằng, giảm tác động quy hoạch khi đường Hoàng Quốc Việt có lộ giới hẹp, khó mở rộng.

Đặc biệt, dự án không chỉ là một công trình giao thông trọng điểm mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc mở rộng không gian phát triển liên vùng giữa TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.