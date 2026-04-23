Quảng Ninh: Khởi công dự án điện gió đầu tiên của tỉnh 23/04/2026 13:33

(PLO)- Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 là dự án điện gió đầu tiên của tỉnh này, có công suất 200 MW, gồm 32 tua-bin gió sử dụng công nghệ hiện đại, tổng mức đầu tư khoảng 7.300 tỉ đồng.

Ngày 23-4, tại khu Cài (phường Hoành Bồ), chủ đầu tư là Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty CP Ea Súp 5 tổ chức Lễ khởi công dự án Điện gió Quảng Ninh 1.

Dự án Điện gió Quảng Ninh 1 có mức đầu tư 7.290 tỉ đồng. Đây là dự án điện gió đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh, có công suất 200MW, bao gồm 32 tuabin gió hiện đại và trạm biến áp 220kV cùng hệ thống đường dây đấu nối đồng bộ. Dự kiến năm 2028, dự án đi vào vận hành, mỗi năm sản xuất khoảng 0,6 tỉ kWh/năm đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà máy điện gió Quảng Ninh 1. Ảnh: QMG

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện khu vực miền Bắc liên tục gia tăng, đặc biệt vào mùa cao điểm, việc bổ sung nguồn điện ổn định, sạch và tái tạo như điện gió có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Không chỉ góp phần giảm áp lực thiếu điện, dự án còn giúp đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao tính tự chủ và an ninh năng lượng quốc gia. Điều quan trọng, đây là nguồn điện “xanh” không phát thải, góp phần trực tiếp vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện cam kết quốc tế về thích ứng biến đổi khí hậu.

Dự kiến, dự án cũng sẽ mang lại những hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, như: Giải quyết việc làm cho khoảng 100 lao động với mức lương trung bình khoảng 15-20 triệu/tháng, hằng năm nộp ngân sách từ 80 - 100 tỉ đồng vào ngân sách địa phương..., góp phần thúc đẩy và duy trì tăng trưởng kinh tế của tỉnh, thúc đẩy du lịch trải nghiệm của khu vực, gia tăng việc làm của nhân dân khu vực dự án.

Phối cảnh dự án điện gió Quảng Ninh 1.

Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh khẳng định việc triển khai Dự án Điện gió Quảng Ninh 1 là dấu mốc quan trọng trong lộ trình chuyển dịch từ "nâu" sang "xanh" của tỉnh, góp phần hoàn thành các chủ trương lớn của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, tạo hiệu quả kinh tế, việc làm cho lao động địa phương và tăng thu ngân sách cho tỉnh.

Ông Ánh yêu cầu nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đặc biệt chú trọng bảo vệ môi trường, an toàn lao động, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.