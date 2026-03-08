Công an tìm người phụ nữ bị tài xế xe ôm đập phá đồ đạc tại nhà ga T3 08/03/2026 14:18

Ngày 8-3, Công an phường Bảy Hiền (quận Tân Bình cũ), TP.HCM cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý một nam thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại khu vực cửa ra nhà ga T3.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 8-3 và được một người dân ghi lại, đăng tải trên mạng xã hội. Hình ảnh từ clip cho thấy một người đàn ông mặc đồng phục xe ôm công nghệ có biểu hiện không tỉnh táo, liên tục đập phá đồ đạc trên đường.

Lúc này, một phụ nữ đứng cạnh (nghi là hành khách vừa đến sân ga) đã nỗ lực can ngăn. Tuy nhiên, người này không dừng lại mà vung tay dọa đánh, đuổi theo giật nón và ném mạnh vào người phụ nữ.

Người tài xế xe ôm có hành vi gây rối, đập phá tài sản trước cửa nhà ga T3. Ảnh cắt từ clip

Dù có nhiều người mặc đồng phục xe ôm công nghệ xung quanh đến can thiệp, người đàn ông vẫn hung hăng, tiếp tục lôi quần áo, đồ đạc từ trong hộp giấy và túi xách của nạn nhân ném tung tóe ra đường. Nguyên nhân vụ việc bước đầu được cho là mâu thuẫn trong việc thỏa thuận di chuyển giữa hành khách và người hành nghề xe ôm.

Sự việc diễn ra ngay khu vực cửa ngõ khiến giao thông bị ảnh hưởng, nhiều phương tiện phải dừng lại theo dõi. Công an phường Bảy Hiền đã triệu tập nam thanh niên mặc áo khoác Grab để làm việc.

Để phục vụ công tác điều tra và xử lý nghiêm theo quy định, Công an phường Bảy Hiền thông báo tìm người phụ nữ trong clip. Đặc điểm nhận dạng: Nữ, cao khoảng 1,6 m, mặc áo đỏ, váy trắng.

Công an phường Bảy Hiền yêu cầu người liên quan hoặc người dân biết thông tin về nạn nhân, liên hệ ngay địa chỉ: 290 Âu Cơ, phường Bảy Hiền hoặc qua số điện thoại 028.38650410. Mọi thông tin cung cấp sẽ được giữ bí mật.