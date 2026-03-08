Vụ cháy lớn gần cầu vượt Cây Gõ, nhiều căn nhà bị thiêu rụi và hư hại 08/03/2026 14:35

(PLO)- Vụ cháy lớn xảy ra trong hẻm đường Thái Phiên, gần cầu vượt Cây Gõ khiến hai căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, ba căn khác bị hư hại.

Đến hơn 13 giờ ngày 8-3, Công an phường Minh Phụng (quận 11 cũ), TP.HCM phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại hẻm 76 đường Thái Phiên.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ phát ra từ căn nhà số 76/2A đường Thái Phiên. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, cột khói đen cao hàng chục mét khiến cả khu dân cư hoảng loạn. Người dân địa phương đã huy động bình chữa cháy mini và vòi nước sinh hoạt dập lửa nhưng bất thành.

Đám cháy khiến nhiều căn nhà bị thiêu rụi và ảnh hưởng. Ảnh: H. TÂM

Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, do căn nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ, chằng chịt, các chiến sĩ phải nối hàng trăm mét vòi rồng để tiếp cận điểm cháy từ nhiều hướng.

Đến hơn 12 giờ, ngọn lửa từ ngôi nhà hai tầng rộng khoảng 50m2 tiếp tục lan sang các nhà bên cạnh. Một số hộ dân bị cháy lan đã vội vã thu gom đồ đạc, dắt xe máy di tản ra khu vực an toàn.

Đám cháy bùng phát từ khu vực hẻm nhỏ đoạn gần cầu vượt Cây Gõ. Ảnh: H. TÂM

Một người dân sống cách ngôi nhà phát cháy ba căn, bàng hoàng kể: "Lửa bùng lên rất nhanh, nhiều người nỗ lực dập lửa nhưng không thành. Thấy lửa lan qua lầu một, tôi chỉ kịp lao vào nhà gom giấy tờ ở tầng trệt rồi tháo chạy ra ngoài".

Vụ cháy được cho là xuất phát từ một ngôi nhà rộng khoảng 50m2 rồi lan ra. Ảnh: H. TÂM

Đến hơn 13 giờ, hỏa hoạn mới được khống chế hoàn toàn. Thống kê ban đầu, vụ cháy khiến hai căn nhà bị thiêu rụi, ba căn lân cận bị hư hại một phần và ám khói. May mắn vụ việc không gây thương vong về người.

Nhiều người dân hốt hoảng di dời đồ đạc, tài sản ra ngoài. Ảnh: H. TÂM

Chị Lâm Thị Nghi, chủ hộ căn nhà 76/2A (được cho là nơi khởi phát đám cháy), buồn bã cho biết nơi đây được chị sử dụng làm dịch vụ phun xăm thẩm mỹ. "Căn nhà tôi mới sửa lại hồi tháng 2 để làm ăn. Chưa được bao lâu thì xảy ra cháy, giờ gần như mất hết đồ đạc, máy móc và giấy tờ bên trong", chị Nghi nói.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại cụ thể.