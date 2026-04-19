Thực hư HLV Mascherano từ chức Miami vì xung đột với Messi 19/04/2026 14:32

(PLO)- Quyết định từ chức của Javier Mascherano khỏi ghế HLV trưởng Inter Miami đã lập tức tạo ra làn sóng đồn đoán dữ dội, đặc biệt khi Lionel Messi một lần nữa bị kéo vào vụ việc.

Sự ra đi của cựu danh thủ Argentina Mascherano diễn ra chỉ ít tháng sau khi ông giúp đội bóng bang Florida giành MLS Cup đầu tiên trong lịch sử, vì thế chuyện này càng khiến dư luận đặt ra hàng loạt câu hỏi có liên quan đến Messi.

Thông báo chia tay được HLV Mascherano đưa ra đầu tuần với lời giải thích ngắn gọn rằng ông rời CLB vì lý do cá nhân. Dù tuyên bố mang tính ôn hòa và khép lại nhiệm kỳ theo cách khá nhẹ nhàng, sự mơ hồ ấy lại vô tình châm ngòi cho đủ loại suy diễn.

Nhiều ý kiến cho rằng đằng sau quyết định bất ngờ này phải tồn tại một biến cố lớn, nhất là khi Mascherano vừa mang về danh hiệu quan trọng cho Inter Miami cách đây khoảng bốn tháng.

HLV Macherano từng là đồng đội của M10 trên tuyển Argentina lẫn CLB Barcelona. Ảnh: EPA.

Từ đó, các tin đồn liên quan đến Messi nhanh chóng xuất hiện. Do Mascherano và Messi có mối quan hệ thân thiết kéo dài nhiều năm, từ Barcelona đến đội tuyển Argentina, bất kỳ thay đổi nào quanh Inter Miami cũng dễ bị gắn với siêu sao số một của CLB.

Có nguồn tin còn đồn rằng Mascherano mất ghế vì xung đột với M10, hoặc ít nhất ông ra đi sau khi mối quan hệ giữa hai người rạn nứt. Việc Guillermo Hoyos, một nhân vật được cho là gần gũi với Messi, được chọn làm HLV tạm quyền càng khiến nghi vấn lan rộng.

Tuy nhiên, những thông tin mới nhất đã phủ nhận hoàn toàn kịch bản này. Theo Daily Mail, một nguồn tin nội bộ Inter Miami khẳng định các suy đoán xoay quanh Messi chỉ là cách công chúng diễn giải câu chuyện theo hướng giật gân. Nguồn tin này châm biếm rằng khi một người được bổ nhiệm, người ta nói đó là vì họ thân với Messi, còn khi họ rời đi, lý do lại bị quy thành vì họ không còn thân với Messi nữa.

Không có chuyện Messi và HLV Macherano mâu thuẫn với nhau. Ảnh: EPA.

Theo tiết lộ từ bên trong CLB, nguyên nhân chính nằm ở cảm nhận cá nhân của Mascherano về hành trình của mình tại Inter Miami. Sau chức vô địch MLS Cup vào tháng 12 năm ngoái, ông dần nhận ra chu kỳ làm việc của bản thân ở đội bóng này đã đi đến điểm kết thúc. Cảm giác ấy lớn dần trong những tuần gần đây, để rồi ông đi đến quyết định chọn một hướng đi mới cho riêng mình, đồng thời mở ra cơ hội để Inter Miami làm mới năng lượng trên băng ghế chỉ đạo.

Điều đáng chú ý là mối quan hệ giữa Mascherano và Messi được cho là vẫn tốt đẹp. Hai người vẫn duy trì sự gắn bó vốn có từ nhiều năm chinh chiến cùng nhau.

Dẫu vậy, việc Mascherano rời đi vẫn khiến Inter Miami tiếp tục chứng kiến sự tan rã dần của nhóm công thần từng gắn liền với Messi, sau khi Sergio Busquets và Jordi Alba cũng đã khép lại sự nghiệp vào cuối mùa 2025.