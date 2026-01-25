Bộ Ngoại giao thông tin về việc cựu Thủ tướng Hàn Quốc qua đời tại TP.HCM 25/01/2026 21:32

(PLO)- Theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao, cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan đã qua đời tại TP.HCM do bệnh nặng.

Ngày 25-1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị khẳng định thông tin cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan đã qua đời tại TP.HCM, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

“Ngay sau khi nhận được tin, trong những ngày qua, Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân TP.HCM và các cơ quan hữu quan tạo mọi điều kiện y tế tốt nhất chữa trị cho Ngài Lee Hae Chan tại TP.HCM. Tuy nhiên, do bệnh nặng, Ngài Lee Hae Chan đã từ trần”.

Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Lee Hae Chan. Ảnh: yonhapnews.co.kr

Theo Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới Chính phủ Hàn Quốc và gia quyến Ngài Lee Hae Chan.