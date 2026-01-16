Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn dự án nâng cấp 7km Quốc lộ 91 16/01/2026 18:56

Chiều 16-1-2026, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cùng các sở, ngành đã họp kiểm tra tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km0-Km7) tại phường Cái Khế.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại đây, Chủ tịch TP Cần Thơ đã thông tin lại quá trình mạnh dạn đề xuất nhiều cơ chế, chính sách để tháo gỡ cho dự án này tiếp tục thực hiện.

Theo đó, Chủ tịch TP đã giao thành lập 3 tổ vận động do Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch làm tổ trưởng; xác định trọng tâm, trọng điểm để làm xong bằng được mới tiếp tục làm công trình khác.

Ông cho biết, ba tổ trưởng vừa trao đổi và thống nhất chỉ đạo các tổ và Trung tâm phát triển quỹ đất (TTPTQĐ), mạnh dạn đề xuất chủ trương tạm cư cho UBND TP ký ban hành và trường hợp nào tạm cư thì hỗ trợ ngay tiền tạm cư cho người dân.

Vấn đề thứ hai là chốt phương án Sở Tài chính trình đường ống nước cầu Bình Thủy, thống nhất không thu hồi vì nếu thu hồi TP phải "âm" hơn 6 tỉ.

“Giá trị còn lại theo sổ sách khoảng 13 tỉ nhưng để thu hồi toàn bộ tài sản này chi phí phải bỏ ra là 19 tỉ, chênh lệch ngân sách phải cấp thêm 6 tỉ nên mạnh dạn đề xuất phương án không thu hồi” – ông Tuyên nói.

Ba là với việc tái định cư, Chủ tịch Cần Thơ khẳng định thu hồi đất giao cho An Bình để bố trí nền tái định cư bố trí cho các dự án có nhu cầu tái định cư.

Ông Trương Cảnh Tuyên trao đổi với cán bộ Trung tâm quỹ đất về các trường hợp gặp khó khăn. Ảnh: NHẪN NAM

Qua báo cáo của TTPTQĐ, ông Tuyên đánh giá đơn vị đã làm chi tiết, cụ thể, trách nhiệm nhưng tiến độ chậm do quá trình thực hiện nhập nhằng dự án cũ, dự án mới, mở đợt 1, giao mặt bằng xong lại mở tiếp đợt 2 nên khó khăn, hay một số trường hợp chỉ ảnh hưởng 0,15m…

Với những trường hợp này, Chủ tịch TP đề nghị Ban Quản lý dự án trong quá trình thực hiện thi công ngoài công trường mạnh dạn yêu cầu đơn vị thi công, thiết kế, giám sát cùng nhau xác định lại, điều chỉnh.

“Không máy móc, cứng nhắc giữ y nguyên bản thiết kế, phải chủ động, linh hoạt, những trường hợp không ảnh hưởng lớn thì mạnh dạn điều chỉnh bằng biện pháp thi công. Mục đích là đúng thiết kế và cảnh quan đô thị nhưng đô thị cũ cải tạo phải có những chỗ linh hoạt” – ông Tuyên chỉ đạo.

Đồng thời, ông cũng yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện nếu người dân kiến nghị vấn đề gì thì TTPTQĐ phối hợp chặt với phường, các đơn vị liên quan nhanh chóng xác minh để trả lời.

Đối với một số hộ cụ thể được nghe báo cáo tại cuộc họp hôm nay, ông Tuyên bày tỏ sự chia sẻ và giao cho lãnh đạo UBND phường Cái Khế đến tận nơi, gặp gỡ người dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, sau đó Chủ tịch TP sẽ sắp xếp thời gian để gặp các hộ dân này.

Chủ tịch Cần Thơ đề nghị đẩy nhanh tiến độ, cố gắng từ nay đến trước Tết Nguyên đán phải chi trả cơ bản xong. Hộ dân nào giao mặt bằng thì nhận, hộ nào chưa giao thì TP cũng sẽ ứng xử nhân văn, cho thời gian đến sau Tết giao mặt bằng. TP phải chuẩn bị sẵn sàng nền tái định cư. TTPTQĐ bố trí thêm nhân lực để chi trả bồi thường cho người dân.