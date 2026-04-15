Tiếp tục hạ giá du thuyền The Reverie Saigon của bà Trương Mỹ Lan 15/04/2026 14:08

(PLO)- Du thuyền và hai chiếc tàu là tài sản đang bị kê biên thi hành án của bà Trương Mỹ Lan, đã được giảm giá lần 3 sau khi đấu giá không thành công.

Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM vừa có quyết định về việc giảm giá tài sản lần 3 đối với du thuyền và tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan.

Việc điều chỉnh giá này được thực hiện sau khi các đợt đấu giá trước đó không thành công.

Theo quyết định, tài sản giảm giá, gồm: Du thuyền The Reverie Saigon màu xanh trắng, sản xuất năm 2018 tại Pháp. Nơi có tài sản: tại Bến du thuyền Tam Sơn, Swan Bay - Đảo Đại Phước, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

Giá khởi điểm của lần bán đấu giá liền kề trước đó là hơn 46,8 tỉ đồng. Mức giảm giá là 9%, giá khởi điểm để bán đấu giá là hơn 42,5 tỉ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan tại tòa. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tàu THALIA, màu trắng, sản xuất năm 2017. Giá khởi điểm của lần bán đấu giá liền kề trước đó là hơn 4,6 tỉ đồng. Mức giảm giá là 9%, giá khởi điểm để bán đấu giá hơn 4,1 tỉ đồng.

Tàu ELECTRA, màu trắng, sản xuất năm 2017 và sản xuất tại Ba Lan. Giá khởi điểm của lần bán đấu giá liền kề trước đó hơn 4,6 tỉ đồng. Mức giảm giá là 9%, giá khởi điểm để bán đấu giá là 4,1 tỉ đồng.

Hai chiếc tàu này hiện đang lưu giữ ở phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM.

Các tài sản, gồm: Du thuyền và hai chiếc tàu đã từng được giảm giá lần 1 vào tháng 1-2026 và giảm giá lần 2 vào tháng 3-2026.

Đây là các tài sản đã bị kê biên bởi Cơ quan CSĐT Bộ Công an từ tháng 11-2023 và được tiếp tục kê biên tại các bản án vụ Vạn Thịnh Phát nhằm đảm bảo việc thi hành án của bà Trương Mỹ Lan.