Đấu giá thành công 1 căn nhà trong vụ Vạn Thịnh Phát, thu về hơn 600 tỉ đồng 30/10/2025 05:48

(PLO)- Ông Ngụy Cao Thắng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM thông tin đã bán đấu giá thành công một tài sản trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Ngày 29-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Ngụy Cao Thắng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, cho biết Trung tâm đã đấu giá thành công căn nhà số 44 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, quận 1 (nay là phường Cầu Ông Lãnh) TP.HCM.

Đây là tài sản bị các cơ quan tố tụng kê biên trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tài sản này được đưa ra bán đấu giá với giá khởi điểm là 408,492 tỉ đồng.

Trong quá trình đấu giá có tổng cộng ba khách hàng tham gia đấu giá. Kết quả, một công ty cổ phần đã trúng đấu giá với giá đã trả cao nhất là 635 tỉ đồng (tăng gần 227 tỉ đồng so với giá khởi điểm). Người trúng đấu giá đã thanh toán đủ toàn bộ số tiền mua tài sản là 635 tỉ đồng.

Cũng theo lãnh đạo Trung tâm, đây là tài sản đấu giá thành đầu tiên trong vụ án Vạn Thịnh Phát được đưa ra đấu giá tại Trung tâm. Việc đấu giá thành công với kết quả tăng cao đã góp phần khắc phục hậu quả cho các trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Tài sản đầu tiên trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã được đấu giá thành công, thu về 635 tỉ đồng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 26-9, vừa qua Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã có thông báo về kết quả chi tiền đợt 4 cho 42.313 trái chủ trong vụ Vạn Thịnh Phát, theo tỷ lệ 0,9971% trên số tiền được thi hành án. Tính đến ngày 26-9-2025, THADS TP.HCM đã chi trả được 29,5152% trên số tiền được thi hành án.

Hiện nay, THADS TP.HCM đang tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được Bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan.

Trước đó, THADS TP đã có ba đợt chi trả tiền cho các trái chủ. Cụ thể, ngày 25-6-2025 và ngày 15-7-2025 chi trả cho 41.441 trái chủ với số tiền 7.250 tỉ đồng, mỗi người được nhận theo theo tỉ lệ 24,81%.

Ngày 17-7-2025, đã thực hiện thanh toán đợt 2 số tiền 696 tỉ đồng cho 41.441 trái chủ (hồ sơ đủ điều kiện đã được phê duyệt) theo tỉ lệ 2,4553%.

Ngày 15-8-2025, THADS TP.HCM tiếp tục chi trả cho đợt 1 và đợt 2 đối với các trường hợp trái chủ bổ sung thông tin tài khoản hoặc cung cấp thông tin mới.

Ngày 20-8-2025, đã thực hiện thanh toán số tiền 376 tỉ đồng đợt 3 cho 42.141 trái chủ theo tỉ lệ 1,25% trên số tiền được thi hành án.

Ngày 24-9-2025, chi trả bổ sung cho các đương sự ở các đợt chi trước chưa cung cấp thông tin, trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ về thi hành án hoặc đã chi trả nhưng số tài khoản đóng, sai số tài khoản.

Sau khi chi trả đợt 1, đợt 2 và đợt 3, THADS TP.HCM tiếp tục xử lý tài sản và thu được số tiền hơn 299 tỉ đồng.