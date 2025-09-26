THADS TP.HCM chi tiền đợt 4 cho các trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát 26/09/2025 14:05

(PLO)- Tại đợt thanh toán lần 4, THADS TP.HCM tạm thời chưa thực hiện thu phí thi hành án...

Ngày 26-9, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã có thông báo về kết quả chi tiền đợt 4 cho các trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát.

Theo thông báo, THADS TP.HCM đang tổ chức thi hành vụ án Vạn Thịnh phát theo Bản án hình sự sơ thẩm ngày 17-10-2024 của TAND TP.HCM, Bản án phúc thẩm ngày 21-4-2025 của TAND Cấp cao tại TP.HCM và Quyết định thi hành án theo yêu cầu:

"Buộc bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số tiền 30.081 tỉ đồng cho các bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu theo các phụ lục (43.108 người), gồm các mã trái phiếu sau: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09, ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10".

Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỆT NHI

Quá trình tổ chức thi hành án, THADS TP.HCM đã thanh toán đợt 1 với tổng số tiền hơn 7.464 tỉ đồng.

Ngày 25-6-2025 và ngày 15-7-2025 chi trả cho 41.441 trái chủ với số tiền 7.250 tỉ đồng, mỗi người được nhận theo theo tỉ lệ 24,81%.

Ngày 17-7-2025, đã thực hiện thanh toán đợt 2 số tiền 696 tỉ đồng cho 41.441 trái chủ (hồ sơ đủ điều kiện đã được phê duyệt) theo tỉ lệ 2,4553%.

Ngày 15-8-2025, THADS TP.HCM tiếp tục chi trả cho đợt 1 và đợt 2 đối với các trường hợp trái chủ bổ sung thông tin tài khoản hoặc cung cấp thông tin mới.

Ngày 20-8-2025, đã thực hiện thanh toán số tiền 376 tỉ đồng đợt 3 cho 42.141 trái chủ theo tỉ lệ 1,25% trên số tiền được thi hành án.

Ngày 24-9-2025, chi trả bổ sung cho các đương sự ở các đợt chi trước chưa cung cấp thông tin, trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ về thi hành án hoặc đã chi trả nhưng số tài khoản đóng, sai số tài khoản.

Sau khi chi trả đợt 1, đợt 2 và đợt 3, THADS TP.HCM tiếp tục xử lý tài sản và thu được số tiền hơn 299 tỉ đồng.

Ngày 26-9-2025, đã thực hiện thanh toán đợt 4 cho 42.313 trái chủ theo tỷ lệ 0,9971% trên số tiền được thi hành án.

THADS TP.HCM đã thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 795 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Tính đến ngày 26-9-2025, THADS TP.HCM đã chi trả được 29,5152% trên số tiền được thi hành án.

Tại đợt thanh toán lần 4, THADS TP.HCM tạm thời chưa thực hiện thu phí thi hành án do nhận được nhiều đơn của trái chủ đề nghị xem xét không thu phí thi hành.

Đối với đề nghị trên, THADS TP.HCM đã thực hiện báo cáo và xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc miễn phí thi hành án cho toàn bộ trái chủ. Khi có kết quả trả lời THADS TP sẽ thông tin cho các trái chủ được biết.

Hiện nay, THADS TP.HCM đang tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được Bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan.

Đồng thời, tiếp tục yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm 2 giai đoạn.

Khi có kết quả xử lý tài sản và ngân hàng chuyển tiền về, THADS TP.HCM sẽ tiếp tục chi trả ở các đợt tiếp theo.