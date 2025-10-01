Đại biểu Quốc hội nói về việc giám định trong vụ án Vạn Thịnh Phát 01/10/2025 11:51

(PLO)- Đại biểu Quốc hội lấy ví dụ vụ án Vạn Thịnh Phát và đề xuất bổ sung quy định thời hạn giám định với các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Sáng 1-10, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về bảy dự án Luật, trong đó có Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).

Nêu ý kiến, đại biểu Lê Thị Song An (Tây Ninh) đề nghị cân nhắc bổ sung quy định thời hạn giám định với các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo sẽ do Ban Chỉ đạo quyết định.

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Song An (Tây Ninh). Ảnh: PHẠM THẮNG

Đại biểu Tây Ninh dẫn chứng vụ án Vạn Thịnh Phát, một vụ án có tính chất phức tạp, quy mô rộng, liên quan đến nhiều tổ chức cá nhân.

“Khối lượng công việc giám định trong vụ án Vạn Thịnh Phát cực kỳ lớn, gồm phân tích hàng nghìn bộ hồ sơ vay vốn khống, xác định dòng tiền qua một hệ sinh thái hàng nghìn doanh nghiệp, định giá khối lượng lớn tài sản đảm bảo để xác định thiệt hại lên đến hàng trăm nghìn tỉ đồng. Với khối lượng này, thời hạn giám định tối đa 3 tháng theo dự thảo luật là bất khả thi”- bà Song An nói.

Dù dự thảo luật cho phép báo cáo lại vụ việc không thể đảm bảo thời hạn giám định, để kéo dài thời hạn ngoài luật định, tuy nhiên, đại biểu An cho rằng điều này vẫn có thể tạo áp lực, làm ảnh hưởng đến hoạt động của các giám định viên.

Từ phân tích trên, nữ đại biểu cho rằng tách đối tượng vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo để giao cho Ban Chỉ đạo Trung ương quyết định thời hạn giám định là cần thiết.

Còn đại biểu Nguyễn Công Long (Đồng Nai) cho hay thời gian qua, khi đánh giá tổng kết việc thi hành các luật tố tụng, nhất là phòng chống, xử lý các tội phạm về kinh tế, một trong những vấn đề vướng mắc nhất là khâu giám định.

Vì vậy, ông Long đề nghị đánh giá toàn diện những vấn đề vướng mắc để giải quyết, tránh khi đánh giá tổng kết thi hành Luật tiếp tục có câu “do vướng mắc của pháp luật”.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Long (Đồng Nai). Ảnh: PHẠM THẮNG

Ông Nguyễn Công Long cho hay luật hiện hành và dự thảo luật sửa đổi lần này vẫn giữ quy định bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các sở chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố sẽ thực hiện giám định tư pháp.

“Cách thức trưng cầu giám định như thế có bảo đảm sự thật khách quan hay không?”- ông Long đặt câu hỏi với trường hợp điều tra hành vi liên quan đến các dự án đầu tư của UBND tỉnh nhưng người được trưng cầu giám định lại là sở chuyên ngành quản lý về lĩnh vực này thuộc tỉnh này.

Giải trình cuối phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cảm ơn đại biểu Nguyễn Công Long đã nêu những vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật Giám định tư pháp, liên quan đến giám định theo vụ việc.

Ông Nguyễn Hải Ninh cũng cho hay cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát nhiều nội dung vướng mắc ở luật hiện hành, đã rà soát toàn bộ các ý kiến của Ban Nội Chính Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương gửi cho Bộ Tư pháp.

“Để khẳng định Luật này ban hành có giải quyết triệt để những vướng mắc trong thực tiễn không thì chúng tôi thấy rằng việc có những vướng mắc trong thực tiễn không chỉ do quy định pháp luật mà còn do việc tổ chức thi hành pháp luật”- ông Hải Ninh nói và khẳng định sẽ tiếp tục rà soát để quy định chặt chẽ hơn, giải quyết được những vướng mắc thuộc về quy định của pháp luật, trong đó tập trung hơn nữa vào việc giám định tư pháp liên quan theo vụ việc.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cũng cho biết cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp thu các góp ý xác đáng của đại biểu Quốc hội. Chẳng hạn, quy định về thời hạn giám định tư pháp sẽ theo hướng linh hoạt hơn, để rút ngắn với những trường hợp cần phải giám định trong những vụ việc quan trọng, mang tính cấp bách, khẩn cấp; đồng thời có thể kéo dài hơn trong các trường hợp vụ việc giám định rất phức tạp.