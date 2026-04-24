Xưng thầy bói, lừa đảo gần 100 tỉ đồng bị toà xử án chung thân 24/04/2026 18:03

(PLO)- Với chiêu trò “có người phù hộ” mua đất sinh lời, một phụ nữ ở Tây Ninh đã lừa đảo 14 người, chiếm đoạt gần 100 tỉ đồng và phải trả giá bằng bản án chung thân.

Ngày 24-4, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Kim Dung (58 tuổi; ngụ xã Thạnh Lợi, Tây Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân, đồng thời buộc bồi thường cho các bị hại hơn 68 tỉ đồng.

Phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Kim Dung. Ảnh: HUỲNH DU

Theo cáo trạng, bị cáo Dung đã sử dụng thủ đoạn “tâm linh” để tạo lòng tin, từ đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gần 99 tỉ đồng của 14 bị hại. Hành vi này được xác định là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhiều gia đình và tình hình an ninh trật tự địa phương.

Quá trình điều tra xác định, giữa năm 2019, Dung rơi vào cảnh nợ nần khoảng 1 tỉ đồng và không có khả năng chi trả. Để có tiền, bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách tự nhận “có người phù hộ”, cam kết việc mua bán đất chắc chắn sinh lời. Không có nghề nghiệp ổn định nhưng do được đồn thổi “biết xem ngày, xem bói”, Dung dễ dàng tiếp cận, tạo niềm tin với nhiều người.

Bị cáo Trần Thị Kim Dung tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HUỲNH DU

Một trong những nạn nhân là bà LTMT. Trước đó, bà T từng được Dung chữa bệnh bằng “phương pháp tâm linh” nên rất tin tưởng. Năm 2020, khi nghe lời rủ góp vốn mua đất, bà đã giao 1,4 tỉ đồng. Dù không hề có giao dịch nào, Dung vẫn đưa lại 500 triệu đồng gọi là “tiền lời”. Tin tưởng, đến năm 2022, bà T tiếp tục đưa thêm 2 tỉ đồng, phải thế chấp đất để vay ngân hàng. Tổng số tiền bà bị chiếm đoạt lên đến 2,9 tỉ đồng.

Không chỉ vậy, vợ chồng ông VCT cũng là nạn nhân khi tin vào lời hứa “mua đất một tháng bán có lời”. Hai người đã 21 lần giao tiền cho Dung, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến 26,8 tỉ đồng. Tương tự, ông NTT nhiều lần chuyển tiền góp vốn, mỗi lần từ 500 triệu đến 8 tỉ đồng, tổng cộng bị chiếm đoạt 34 tỉ đồng.

Để duy trì lòng tin, Dung sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như ghi khống sổ sách, giả vờ đã nhận tiền của người khác mua đất và “chia lời” cho họ xem. Thực tế, toàn bộ số tiền thu được đều bị Dung sử dụng cho mục đích cá nhân. Khi các bị hại yêu cầu hoàn trả, bị cáo chỉ trả lại một phần nhỏ gọi là “lợi nhuận” nhằm tiếp tục kéo dài hành vi lừa đảo.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dung tù chung thân. Ảnh:HUỲNH DU

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định Dung đã nhờ chồng đứng tên bốn thửa đất của người khác để thế chấp, chiếm đoạt thêm 4 tỉ đồng của một bị hại khác. Tổng cộng, bị cáo đã lừa 14 người với số tiền gần 99 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, đại diện VKS tỉnh Tây Ninh nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất kéo dài, gây hậu quả lớn về kinh tế và xã hội. Trên cơ sở đó, VKS đề nghị mức án tù chung thân đối với Trần Thị Kim Dung.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định bị cáo đã lợi dụng lòng tin của người khác, sử dụng yếu tố mê tín để thực hiện hành vi lừa đảo với số tiền đặc biệt lớn, cần xử lý nghiêm để răn đe. Tòa tuyên phạt bị cáo tù chung thân, đồng thời buộc bồi thường hơn 68 tỉ đồng cho các bị hại.