Tòa tuyên án vụ lập hơn 10.000 nhóm Telegram để lừa đảo chiếm đoạt 98 tỉ đồng 23/04/2026 15:26

(PLO)- HĐXX nhận định Đạt có vai trò cầm đầu, trực tiếp điều hành mua sắm thiết bị để hoạt động phạm tội, cùng với 6 bị cáo khác có hành vi tích cực giúp sức, do đó có căn cứ để xem là phạm tội có tổ chức...

Ngày 23-4, TAND TP.HCM cơ sở 1 (phường Bà Rịa) xét xử và tuyên án bị cáo Nguyễn Hữu Đạt (27 tuổi) cùng 34 đồng phạm về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Riêng Đạt bị tuyên án thêm tội rửa tiền.

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2021, Đạt tham gia đầu tư kinh doanh các sàn nhị phân trên Telegram nhưng đều bị lừa.

Sau đó, Đạt làm việc giới thiệu nhà đầu tư vào giao dịch trên các sàn nhị phân để được hưởng hoa hồng. Nhận thấy nhu cầu tham gia đầu tư nhằm hưởng lợi nhanh chóng của các nhà đầu tư nên Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của họ. Đạt rủ rê, lôi kéo các bị cáo khác cùng tham gia hoạt động phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Hữu Đạt tại tòa. Ảnh: TN

Đạt dùng ứng dụng Telegram, đưa ra các thông tin giả để huy động vốn của nhà đầu tư vào các sàn giao dịch nhị phân quốc tế do Đạt lập ra.

Để điều hành đường dây hoạt động phạm tội này, Đạt tuyển các nhân viên, chia làm 4 nhóm, thuê nhiều địa điểm tại TP.HCM để đặt máy móc hoạt động. Đạt cũng chỉ đạo đồng phạm mở tài khoản ngân hàng khác nhau để nhà đầu tư chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

Từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 6-2022, Đạt cùng các đồng phạm đã tạo ra các thông tin và tài liệu giả để chiếm đoạt số tiền 98 tỉ đồng của khoảng 376 nhà đầu tư trên cả nước; trong đó xác định rõ 96 bị hại bị chiếm đoạt hơn 34 tỉ đồng.

Nhóm tội phạm mua số lượng lớn SIM điện thoại, tạo lập hơn 10.000 nhóm Telegram thường và VIP quảng bá, mời gọi đầu tư với lãi suất cao. Nhóm này lấy ảnh người trung niên, sang trọng trên mạng để làm ảnh đại diện nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư; sau đó tìm kiếm nhà đầu tư có tiềm năng, lấy thông tin họ và đưa vào các nhóm Telegram đã lập.

Sau đó, Đạt cùng đồng phạm ở các nhóm sử dụng các tài khoản ảo để tương tác với 1 nhà đầu tư thật (tài khoản VIP từ 1-5 nhà đầu tư thật). Từ đó, các bị cáo ở từng nhóm sử dụng một số phần mềm hỗ trợ để tương tác, chạy quảng cáo, nhắn tin về việc mời chào tham gia đầu tư, cách chơi ở các sàn cho nhà đầu tư thấy.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TN

Ngoài ra, nhóm của Đạt còn làm giả ảnh chụp màn hình các tin nhắn về việc người chơi đầu tư thắng trước đó, hóa đơn giả chuyển tiền cho nhà đầu thu lời, làm giả các tin nhắn ngân hàng chuyển tiền cho nickname Telegram ảo. Các đối tượng gửi thông tin giả này cho nhà đầu tư khiến họ tin tưởng và chuyển tiền thật để đầu tư... Khi nhận được tiền, Đạt chỉ đạo các đồng phạm chuyển lại một ít cho nhà đầu tư tiền lợi nhuận như cam kết. Số còn lại Đạt yêu cầu rút tiền mặt về đưa cho Đạt.

Khi có nhà đầu tư bị thua hết tiền thì nhóm Đạt dùng các thủ đoạn để lý giải; còn Đạt nhắn tin riêng để an ủi, động viên nhà đầu tư để họ tin tưởng việc mất tiền do ngoài ý muốn.

Về hành vi rửa tiền, sau khi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Đạt dùng chi trả lương cho các đồng phạm, mua sắm thiết bị phạm tội, thuê địa điểm hoạt động, tiêu xài cá nhân...

HĐXX nhận định Đạt có vai trò cầm đầu, trực tiếp điều hành mua sắm thiết bị để hoạt động phạm tội, cùng với 6 bị cáo khác có hành vi tích cực giúp sức, do đó có căn cứ để xem là phạm tội có tổ chức.

HĐXX tuyên phạt Đạt 19 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; 5 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hợp hình phạt là 24 năm tù và buộc phải bồi thường 98 tỉ đồng cho các bị hại (số tiền Đạt chiếm đoạt qua điều tra thu giữ lại được gần 4 tỉ đồng và một ô tô).

Đối với 6 bị cáo trong nhóm đồng phạm có tổ chức, HĐXX tuyên phạt mỗi bị cáo mức án từ 12 đến 15 năm tù. Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt 27 bị cáo (mức án từ 7 năm đến 10 năm 6 tháng tù), 1 bị cáo còn lại bị tuyên phạt 5 năm tù do thời điểm phạm tội chưa đủ 18 tuổi. 34 bị cáo còn lại bị buộc nộp lại các khoản tiền thu lợi bất chính theo quy định.